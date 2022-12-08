زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ظهر اليوم معرض جدة للكتاب 2022م الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت قبة "سوبر دوم جدة " خلال الفترة من 8-17 ديسمبر الجاري، وكان في استقباله نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان.المعرض يشهد مشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، ونخبة من المثقفين السعوديين والدوليينوتجوّل سمو المحافظ خلال زيارته على أجنحة المعرض التي تضم أحدث الإصدارات الأدبية والمعرفية والعلمية، واقتنى عدداً من الكتب التاريخية .يذكر أن هذه الدورة من معرض جدة للكتاب تعد الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات معارض الكتاب إلى وزارة الثقافة، حيث حرصت على تنوع برنامجها الثقافي الذي يستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات، كما يقام بالتزامن مع المعرض، مؤتمر الخيال العلمي - كأول مؤتمر من نوعه في المملكة-، ومؤتمر آخر السبت المقبل للنشر الرقمي، هو الآخر يعد الأول من نوعه في المملكة.ويهدف معرض جدة للكتاب إلى تعزيز مكانة جدة الثقافية، وتمكين قطاع النشر وتشجيع التبادل الثقافي، إضافةً إلى التركيز على دور التقنية والتحول الرقمي في صناعة الكتاب، وتقديم رحلة ثقافية متنوعة ومتكاملة تعزز أثر القراءة في زيادة وتحسين جودة الحياة.