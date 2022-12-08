دشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم (الخميس) فعاليات معرض جدة للكتاب في مركز «سوبر دوم» بمدينة جدة، والذي يستمر حتى السبت 17 ديسمبر، وتشارك فيه أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، و400 جناح معرفي، ويقدم أكثر من 100 فعالية ضمن برنامجه الثقافي الشامل والمتنوع، كما يُقام على هامشه مؤتمران نوعيان؛ أولهما للنشر الرقمي، والثاني للخيال العلمي، وهما الأولان من نوعهما في المملكة.

وافتتح المعرض بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والمتحدثين السعوديين والدوليين إلى جانب مجموعة من مختلف أطياف المجتمع.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان أن معرض جدة للكتاب سيشكل محطة أدبية تثري المشهد الثقافي السعودي؛ حيث تسعى الهيئة إلى تمكين صناعة الكتب والنشر وتشجيع التبادل الثقافي، وإثراء تجربة الجمهور؛ وسيعزز معرض جدة للكتاب دور القراءة كأسلوب حياة، فهي توسع المدارك وتفتح الآفاق وترتقي بالفرد إلى فضاءات المعرفة الرحبة، ويوفر المعرض رحلة معرفية متكاملة لزواره في قلب جدة، ويبرز الإرث الأدبي للمبدعين السعوديين، موضحاً أن معرض جدة استحدث جوائز للاحتفاء بدور النشر المميزة، فضلاً عن مسابقات تفاعلية تحفز الجمهور على المشاركة والحضور والتفكير.