التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (الأربعاء) بوزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي الدكتورة هيبو مؤمن عسووه، ضمن اللقاءات المصاحبة للدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي أقيمت اليوم في مدينة الرياض ونظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

وأشاد وزير الثقافة في مستهل اللقاء، بالعلاقات السعودية الجيبوتية ومستوى التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية والإقليمية الثقافية، منوهاً بمشاركة دور النشر الجيبوتية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 وبنجاح اجتماعات اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة هذا العام، مؤكداً الالتزام بالمخرجات الثقافية المميزة.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من التجارب والمبادرات الثقافية المشتركة، والعمل المشترك لتطوير قدرات الفنانين الجيبوتيين.

كما التقى وزير الثقافة، اليوم، وزير الشباب والعمل والرياضة والفنون والثقافة في جمهورية القمر المتحدة جعفر سالم، ضمن اللقاءات المصاحبة للدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

وأشاد وزير الثقافة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وجمهورية القمر، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في المجالات الثقافية المختلفة بين البلدين الصديقين.