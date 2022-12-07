التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (الأربعاء) بوزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك ضمن اللقاءات المصاحبة للدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي أقيمت اليوم في مدينة الرياض ونظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في المملكة وجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون في المجال الثقافي، وشملت المذكرة بنوداً للتعاون المشترك في مختلف المجالات الثقافية؛ والتي تشمل التراث، والفنون البصرية، والفنون الأدائية، والأدب والكتب والنشر، والزخرفة الإسلامية وغيرها من المسارات الإبداعية.

كما تضمنت المذكرة، العمل على تعزيز مشاركة المثقفين السعوديين والمصريين في مختلف المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تقام في البلدين، إلى جانب التعاون المشترك في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المحلية، والاستفادة من الخبرات في البلدين في مجالات المتاحف والتراث العمراني والصناعات الحرفية.

من جهة أخرى التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، برئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وذلك على هامش الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

وقدم وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في مستهل اللقاء، التهنئة للشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثقافي من خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني.

كما التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان بوزيرة الشؤون الثقافية في جمهورية تونس الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وذلك على هامش الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والجمهورية التونسية في المجالات الثقافية.