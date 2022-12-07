بدعم من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تنطلق فعاليات اليوم العالمي للغة العربية بمقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان «مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية»، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وبالتعاون مع المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وتزخر الاحتفالية بالعديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، حيث تعقد جلسة بعنوان «التنوع الثقافي» تتناول تجربة اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات الأخرى، كما تناقش جلسة أخرى القيم الإنسانية المشتركة من حيث إمكانات التقنيات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة، فيما يستعرض مختصون تصوُّر التلاحم والإدماج الاجتماعي من خلال التعدد اللغوي.

ويعقد على هامش الاحتفالية اللقاء الثاني لرؤساء تعليم اللغة العربية، والذي يشهد تدشين سلسلة منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والذي كان إحدى توصيات الملتقى الأول وقامت المؤسسة بدعمه وتأليفه من قبل شركة وادي مكة وهي الذراع الاستثمارية لجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

كما تعقد خلال الاحتفالية حلقة نقاش «اللاتينيون العرب»، والتي تتناول تعزيز الحوار بين الثقافات من أجل التماسك الاجتماعي، وفي الجانب الفني تشهد الاحتفالية رسما حيا لجدارية، وعرضا قصصيا عبر الرسم على الرمل.

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية كراعٍ وداعم للفعالية ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز تواجد اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها، كما تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل واللقاءات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية خلال الدورات الماضية للاحتفالية.

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية بجهود برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو، ودوره في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة إلى العديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.