لي موقفيمن الحياة والوجودوالجلي والخفيلي موقفي وأصطفي دقائقيواللون في زنابقيوجزمتيوجوربيومعطفيلي موقفيمن الصديق والرفيقواللئيم والوفيلي موقفيفتارة يحزننيوتارة بي أحتفيبنيت عن قناعة قناعتيشأني أنا إذا ابتهجت بالغيومأو ضحكت للنجومأو غرقت في الوجوم متعباأو بالسكوت أكتفيلي موقفيمما يدور في المدىولي نشيدي والصدىولي الذهول الفلسفيلي موقفيلي اختيار وجهتيسجائريدفاتريقداحتيوهاتفيلي موقفيمن القصيدوالعصيدوالوصيدوالركام المعرفيوإن بدا تأففيوإن سما تعففيوإن علا تأسفيوإن سطا تخوفيحر أنا في موقفيحر أنا في موقفيلي موقفي