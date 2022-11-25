لي موقفي
من الحياة والوجود
والجلي والخفي
لي موقفي وأصطفي دقائقي
واللون في زنابقي
وجزمتي
وجوربي
ومعطفي
لي موقفي
من الصديق والرفيق
واللئيم والوفي
لي موقفي
فتارة يحزنني
وتارة بي أحتفي
بنيت عن قناعة قناعتي
شأني أنا إذا ابتهجت بالغيوم
أو ضحكت للنجوم
أو غرقت في الوجوم متعبا
أو بالسكوت أكتفي
لي موقفي
مما يدور في المدى
ولي نشيدي والصدى
ولي الذهول الفلسفي
لي موقفي
لي اختيار وجهتي
سجائري
دفاتري
قداحتي
وهاتفي
لي موقفي
من القصيد
والعصيد
والوصيد
والركام المعرفي
وإن بدا تأففي
وإن سما تعففي
وإن علا تأسفي
وإن سطا تخوفي
حر أنا في موقفي
حر أنا في موقفي
لي موقفي
من الحياة والوجود
والجلي والخفي
لي موقفي وأصطفي دقائقي
واللون في زنابقي
وجزمتي
وجوربي
ومعطفي
لي موقفي
من الصديق والرفيق
واللئيم والوفي
لي موقفي
فتارة يحزنني
وتارة بي أحتفي
بنيت عن قناعة قناعتي
شأني أنا إذا ابتهجت بالغيوم
أو ضحكت للنجوم
أو غرقت في الوجوم متعبا
أو بالسكوت أكتفي
لي موقفي
مما يدور في المدى
ولي نشيدي والصدى
ولي الذهول الفلسفي
لي موقفي
لي اختيار وجهتي
سجائري
دفاتري
قداحتي
وهاتفي
لي موقفي
من القصيد
والعصيد
والوصيد
والركام المعرفي
وإن بدا تأففي
وإن سما تعففي
وإن علا تأسفي
وإن سطا تخوفي
حر أنا في موقفي
حر أنا في موقفي
لي موقفي