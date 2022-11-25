أضع رأسي للنومفأرى أصدقائي الموتى يمشون على طرف المخدةمثل أقزام الأساطير..يلوحون لي بأيديهم لأنضم إليهم في (....) البرزخ.أتأملهم بصمتأفتح راحة يدي ليصعدوا عليها..انا جبان جداً حين يتعلق الأمر بالذهاب دون عودة،أحتاج أن أصافح كل النجوم أثناء احتضاريلكي تظل أصابعي مضيئة.تلاحقني أطياف الراحلين، وأصواتهم،أشاركهم موتهم كل يوموأحرس الشقوق ..أنا الآن عالق مثل رسالة بداخل قارورة،مثل حبة قمح في حلق الطاحون.للبقاء تكلفة باهظة،ماذا لو أن الموتى يخرجون للنوم في منازلهمويعودون قبل أن يستيقظ حارس المقبرة؟يحتاجون لتفقد ملابسهمومسح الغبار عن صورهم المعلقة،وقراءة الحكم المكتوبة في ورق التقويم.أحتاج أن أعود لتغطية أطفالي جيداًوتعديل المخدات تحت رؤوسهم،للتأكد من إغلاق باب البيتوإغلاق أسطوانة الغاز.عبدالمجيد التركي