احتشد مثقفون وأدباء وشعراء وأكاديميون وشيوخ قبائل وفنانون، في قاعة النادي الأدبي بمنطقة الباحة مساء أمس الأول، لتكريم؛ مدير فرع جمعية الثقافة الشاعر علي خميس البيضاني، وعبّر عدد من الأصدقاء عن امتنانهم لتبني النادي الأدبي مبادرة تكريم البيضاني ما أبرز الأدوار التكاملية، وأزال وهم المنافسة المولدة للخصومة بين المؤسستين. وتناول عدد من المتحدثين خصائص نجاح (أبو فيصل) في إدارة الفرع، إذ أسهم باستقلالية مبكرة في صنع الحراك الثقافي، والتفاعل الفني، وإقامة الفعاليات، واستضافة المسابقات، وتبني تنفيذ احتفالات الصيف والأعياد، والإسهام في مهرجانات الجنادرية بفرقة الفنون والشعراء، مروراً ببرنامج أسبوعي بمقر الفرع، وليس انتهاءً بإنجاز موسوعة (الأدب الشفاهي والطب الشعبي لمنطقة الباحة). فيما تحدّث الشخصية المكرّمة عن منجزات الجمعية بصيغة الجمع (نحن)، وعزا لزملائه وفريق عمله جُل النجاحات، وأعرب عن شكره لمن أسهم في تنفيذ 1800 فعالية طيلة 14 عاماً، مؤكداً أن النجاح لا يأتي مصادفةً ولا بضربة حظ، بل هو عمل دؤوب، برعاية أمير المنطقة الداعم للثقافة والفنون، مثمناً مرونة كافة الجهات والمسؤولين وسخاء رجال الأعمال.فيما عدّ رئيس أدبي الباحة الشاعر حسن الزهراني، تكريم البيضاني واجباً ثقافياً ووطنياً، بحكم ما تفانى عرّاب الثقافة والفنون في سبيله، من برامج نوعية، ومعارض فنية، ومناسبات جمعت بين الأصالة والمعاصرة وآخت بين الفنون في فضاء تكاملي.وفي ختام الحفل الخطابي كرّم شيخ بني عامر عبدالعزيز بن رقوش ورئيس النادي ضيف المساء.