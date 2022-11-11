انتهى المخرج علي باسعيد من تصوير الفيلم القصير «كاستينغ» من أنتاج محمد فايز البيشي. وأوضح باسعيد لـ«عكاظ» أن الفيلم سيعرض ضمن مهرجان البحر الأحمر الثاني في جدة، وأن فكرة الفيلم تدور حول شاب يعاني من تدخلات أشخاص في حياته النفسية، يتضح أنه لم يكن لهم وجود من الأساس.

علي باسعيد عشق الإخراج في الطفولة، كان والده يحدثه عن السينما في أوائل أيامها في حواري مدينة جدة «سينما الحوش».

وبدأ باسعيد مصوراً سينمائياً إلى أن أتقن فنون الإخراج وانطلق بعمل سنمائي «بدون سك» ومسلسل «همة» ومشاركات عديدة في أعمال فنية.

الممثلة هدى عطية أكدت لـ«عكاظ» أن هذا الفيلم يعد انطلاقة حقيقية لها، وأنها شاركت في العديد من الأعمال السينمائية بإدوار صغيرة إلا أن دورها بهذا الفيلم مختلف، متأملة أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

الفيلم بطولة علي باسعيد، حنين عزب، وتمثيل هدى عطية، أمل جودة، عبدالله النهدي، سامي المنتشري، لمار فادن، أنس الأهدل، معتز مغربي، محمد فايز.