ضمت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشرة، رواية الروائي السعودي أحمد حمد السبيت «أسير نيش: راكان بن فلاح بن حثلين»، وديوان «مجازفة العارف» للشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب.

فيما تضمنت القائمة الطويلة لفرع «الآداب» 12 عنواناً لروائيين وكتاب وشعراء من 8 دول عربية، هي «أَلَمَر (أختام المدينة الفاضلة)» لعبد الإله بن عرفة من المغرب، و«حجاب الساحر» لأحمد الشهاوي من مصر، و«رصاصة في الرأس» لإبراهيم عيسى من مصر، و«حرّاس الحزن» لأمير تاج السر من السودان، و«القطائع - ثلاثية ابن طولون» لريم بسيوني من مصر، و«أبناء حورة» لعبدالرحيم كمال من مصر، و«افرح يا قلبي» لعلوية صبح من لبنان، و«إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية» لعلي جعفر العلاق من العراق، و«أنطاكية وملوك الخفاء» للينا هويان الحسن من سورية، و«كل عشبة صوتها... وكل غيمة كذلك» (ديوان شعري) لمحمد الغزي من تونس.