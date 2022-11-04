الليلُ من ليلاهُ خاليشأنَ النهارِ من الرجالِالبردُ، والظلماءُ، والصمتُ المُجلجلُ في الجبالِوقبائلُ (الهومو) تُقاد إلى الرُّقاد بلا نضالِوتفضّلُ النومَ الطويلَ طُوًى على القُبلِ الطوالِكان الفتى الحجريُّ عن شغُل الصبابةِ في انشغالِما قضّ مضجعه سوى كابوسِ إطعام العيالِيا لَلسُّهاد.. خواءُ قلب دالهٍ، وخلوُّ بالِمن مالئ الحدقين أشواقًا، ومن خلٍّ مُماليما كان أحوجَ ذلك الليلَ البهيمَ إلى اشتعالِ(فان غوخ) أينك عنه، تُضرمُه بأنجمكَ اللآلي؟النارُ تلعبُ في الجوار، ولم يكدْ أحدٌ يُباليكان الطعامُ النيئُ يُؤكل، والطهاةُ بلا خيالِوحرائقُ الغابات أنكرَها فمٌ بالصيد ساليحتى تعثّر بالحريقِ وذاقَ مشويَّ الغزالِوتلقّفَ البشريُّ طعمَ النارِ فاكهةِ اللياليغشيتْهُ وانسربتْ إلى عينيه في كل ابتهالِوتكشّفتْ جرّاءَ دهشته بها حجُبُ الجمالِما عاد بالألوانِ مهووسًا، سوى بالبرتقاليلكأنَّ ألسنةَ اللظى أعمالُ (بيكاسو) و(دالي)النارُ طوّلتِ النهارَ، وسيّلتْ ثلج الوصالِوتعلّقَ البشريُّ بالبشريِّ من بعد انعزالِأصغى إليه بمقلةٍ حرّى، وصالى ما يُصاليوتدفّقتْ كالنهْرِ من ثغريهما لُغةُ الأواليبالدفءِ والضوضاءِ مترفةً، وبالضوء المُسالِنهضا وقد أغرتْهما سحَرًا مُراقصةُ الظلالِبالمَغْرةِ الحمراءِ والصفراءِ مطليٌّ وطاليلم يسْكرا قبل المواقد سكرةَ الضحك المُغاليضحكا على شكليهما ضحكَ الرمادِ على الرمالِوتبادلا حيلَ النجاةِ وفنَّ تركيب النصالِللصيد كانا يستعدّانِ القنا، لا للقتالِنصفُ الروائحِ لم يُجرَّبْ قبل ذلك الاحتفالِلا عطرَ غيرُ الماء، ما أزكاهُ من بخْسٍ وغاليلكنّ ربّاتِ البخور معطّراتٌ بالمُحالِفجرًا بعيداتُ المُنى، ليلًا بعيداتُ المنالِحول المواقد يبْتلين شعائر الغزَل البواليلحرارةُ الأشواقِ أختُ حرارةِ الحِزَمِ الجِزالِلا شوقَ أشبهُ بالْتماعِ النارِ في الطرْفِ المُجالِطَرْفٍ إذا رمقَ الفتاةَ كأنه نادى: تعاليمطر ٌعلى الأرض، الكهوف بعيدةٌ، والرعدُ عاليللعرسِ أن ينهارَ يومئذ بزخّاتٍ قِلالِيا مطفئَ الأفراحِ ليتكَ كنتَ مِطفأةَ النَّكالِلُعِنَ الغرامُ، مفطّرُ الأكبادِ، من داءٍ عُضالِللنارِ ما للعاشقِينَ المتعبين من انفعالِوالحبُّ محضُ حشاشةٍ ظمأى إلى محضِ ابتلالِ- يا نارُ هل تتزوجين الماءَ؟- ما خطرتْ ببالي- يا بنتَ عمّ الماءِ يخطبُكِ ابنُ عمّكِ بالحلالِ