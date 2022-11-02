كعادة معرض الشارقة الدولي للكتاب شهدت قاعة الاحتفالات بإكسبو الشارقة مساء البارحة الثلاثاء حدثاً ثقافياً فريداً من نوعه إذ اجتمع العلماء والمثقفون والأدباء والإعلاميون تحت سقف واحد ليطلق عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبحضور نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، وذلك في الفترة من 2-13 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

ورحب حاكم الشارقة، في كلمة بمناسبة الافتتاح بضيوف معرض الشارقة للكتاب، لافتاً إلى أن المعرض شهد في العامين الماضيين إطلاق الأجزاء الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية معلناً إطلاق الأجزاء الجديدة للمعجم، مباركاً هذا الإنجاز العلمي الكبير. وقال: «ونحن إذ نجتمع في هذه المناسبة العظيمة أتوجه بالتهنئة إلى كل أبناء العربية على هذا الإنجاز الذي كنا ننتظره منذ أمد بعيد، وسعادتنا وسعادتكم اليوم كبيرة بهذه الأجزاء الـ 36 التي تؤرخ لـ 9 أحرف من حروف العربية، ونحن اليوم في منتصف الطريق والمستقبل القريب حافل بالخيرات بإذن الله».

وتناول حاكم الشارقة أهمية وفوائد المعجم في البحث والتأريخ، وشموليته لكل المعارف اللغوية العربية وتفرده المعلوماتي كما قدم الشيخ سلطان شكره إلى كل من عمل وساعد في إنجاز المعجم التاريخي من العلماء الأجلاء مشيداً بالحدث الثقافي الكبير الذي تعيشه الإمارة هذه الأيام، داعياً الجميع إلى الاستفادة منه.

كما كرم حاكم الشارقة شخصية العام الثقافية في المعرض لهذه الدورة وهو المؤرخ السوداني البروفيسور يوسف فضل حسن.

من جانبه أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري الأهمية الكبرى لمعرض الشارقة للكتاب والتطور المتواصل الذي أصبح يحققه المعرض مما جعل الشارقة قبلة للكتاب ومحطة عالمية للثقافة، معلناً تصدّر معرض الشارقة الدولي للكتاب للعام الثاني على التوالي، معارض الكتب العالمية، ليستمر المعرض الأكبر على مستوى العالم، على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة.

وقدم العامري الشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة على دعمه للمعرض منذ سنوات بعيدة مشيداً بكل المشاركين في المعرض.

وتجول حاكم الشارقة، عقب حفل الافتتاح في أروقة المعرض، مطلعاً على عدد من الأجنحة للمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، ومستعرضاً ما يقدمه المعرض في دورته الحالية، إذ بدأ الجولة بزيارة جناح إيطاليا ضيف شرف المعرض لهذا العام، واستمع إلى شرح مفصل عما يقدمه الجناح في مشاركته المتميزة لهذه الدورة، كما تعرف على أبرز الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها جناح إيطاليا بمناسبة اختياره ضيف شرف المعرض.

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 41 هذا العام 2,213 ناشراً من 95 دولة منهم 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، وينظم المعرض 123 عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام لأول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

ويشارك في فعاليات المعرض 150 من كبار الكُتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل، وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من المشايخ والمسؤولين في إمارة الشارقة.