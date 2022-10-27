اختتم نادي مكة الثقافي الأدبي مساء أمس (الأربعاء)، فعاليات الدورة السادسة من ملتقاه الأدبي، الذي توالى على مدى يومين موضوع «الشعرية الرقمية: مستجداتُ الأدب الرقمي وتحدياتُه»، بمشاركة نقّاد سعوديين وعرب، بجانب رئيسة المنظمة العالمية للأدب الإلكتروني بروفيسور ديني قريقار، في بادرة كانت الأولى من نوعها في ملتقيات الأندية الأدبية بالمملكة.



وخلصت لجنة التوصيات المنبثقة عن الملتقى في الورقة الختامية إلى (7) توصيات، تصدرتها المطالبة بمخاطبة الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ لطلب دعم التجارب الرقمية ماديًا وتسويقيًا؛ لتشجيع المبدعين على مختلف تخصصاتهم لدخول بوابة الأدب الرقمي؛ لرفع منسوب النتاجات وتخفيف قلق الشحّ فيها، بجانب الدعوة إلى تأسيس جائزة للنتاجات الرقمية (شعر، رواية، قصّة، نقد)، مع تكريم شخصية أدبية رقمية رائدة ومؤسسة داعمة للرقمية في كل دورة. وتأسيسُ قاعدةِ بيانات من التقنيين، لاستثمارها في صناعة حالة من التعاون بين المبدعين والتقنيين؛ من أجل تجسير العلاقة بما يضمن ولادةَ نتاجات أدبية رقمية، نصية ونقدية.

ومن التوصيات كذلك؛ الدعوةُ إلى تأسيس مجلةٍ متخصصةٍ تُعنى بالشأن الرقمي ولاسيما الأدبي منه ومتابعةِ مستجداته. وجعل موضوع الأدب الرقمي ضمن اهتمامات النادي، وعقد ملتقى دوريّ يُعنى بالأدب الرقمي، وأخيرًا تأسيسُ مختبرٍ رقميٍّ للتدريبِ والإنتاجِ الإبداعي يتبع النادي الأدبي والثقافي بمكّة؛ يعمل على عقد دورات وورشٍ تدريبيةٍ لتأهيل الراغبين ممّن يمتلكون مهاراتِ الكتابةِ الإبداعيةِ على مستوى الأساسياتِ أو التطويرِ أو الاحتراف، فضلًا عن دعم المبدعين الرقميين على إنتاج إبداعاتهم المختلفة شعرًا وسردًا وفنًّا.