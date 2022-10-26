أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكشاف آفاقه الجديدة، في ضوء تأكيد البيان الختامي، لإعلان العُلا الدورة الـ41 للمجلس الأعلى، وأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث حرصت المملكة على تسخير جميع طاقاتها، وإمكاناتها للإسهام في تعزيز مكتسبات القطاع الثقافي في دول المجلس، والحفاظ على متانته، وتسريع تعافيه في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة وزير الثقافة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية (رئيس الدورة الحالية) حامد بن محمد الفايز، في الاجتماع الـ26 لوزراء الثقافة بدول المجلس، الذي عقد اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بمشاركة الوزراء المعنيين بألشان الثقافي بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

ونقل نائب وزير الثقافة تقدير المملكة لجميع الجهود المبذولة الرامية إلى تعزيز الجانب الثقافي الدولي للمجلس عبر الشراكات الإستراتيجية مع الدول، والمنظّمات الثقافية الدولية، مع مواصلة الدعم لمساعي تنفيذ (الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون)، معرباً عن تأييد تفعيل برنامج ثقافي مصاحب لاجتماعات المجلس الأعلى الموقّر.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع الثقافية في إطار تطوير وتعزيز العمل الثقافي الخليجي المشترك، ووضع السياسات والأطر المنظّمة لها بهدف إيجاد خطة تنموية ثقافية، تحقق رؤية دول المجلس بشأن تعزيز الهوية الثقافية.