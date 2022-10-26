وقعت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالمملكة؛ لإطلاق المرصد العربي للترجمة ضمن المشاريع التي تنفذها المملكة مع منظمة «الألكسو» لبناء قاعدة للبيانات الببليوغرافية الرقمية والخدمات في قطاع الترجمة.

ويهدف إنشاء المرصد - في وقتٍ يشهد ازديادا في دور المؤسسات الوطنية - لدعم أعمال المنظمات الدولية الثقافية، ومن بينها «الألكسو» خلال الفترة الماضية، انطلاقا من أهمية دور المملكة في تعزيز التعاون بين دول العالم، وتحقيق الأهداف السامية للمنظمات الدولية، وكذلك توثيق ودعم وتوطين حركة الترجمة في العالم العربي عبر أحدث التقنيات، وتنسيق الجهود الترجمية وتوحيدها، وتقديم البيانات الدقيقة والإحصائيات الحديثة عن واقع وحراك قطاع الترجمة؛ لتصبح قاعدة بيانات رقمية، إضافة إلى تأسيس خطة عربية موحدة لحركة الترجمة في الوطن العربي.

يذكر أن المرصد يحتوي على عددٍ من الأقسام التي تقدم الخدمات التخصصية مثل: ببليوغرافية الكتب المترجمة، والدراسات والأبحاث في مجال الترجمة، ودليل دور النشر والمترجمين، وخدمات المستفيدين من المهتمين والممارسين في القطاع الترجمي محليا ودوليا في 4 مسارات رئيسة، وهي: الشراكات الإستراتيجية، عبر تطوير وبناء شراكات مستدامة مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الترجمة لتوثيق نشاطها الترجمي، والرصد والتوثيق، عبر جمع أكبر قدر من المعلومات وقواعد البيانات المتنوعة التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع بالعالم العربي، ومنح الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال الترجمة، والأبحاث السوقية الدورية ورفع تقارير دورية بأهم المؤشرات الإحصائية والاقتصادية، إلى جانب الخدمات التنفيذية التي تسعى لخلق مصادر دخل رئيسة ومستدامة للمرصد؛ لدفع عجلة التطوير محليا وإقليميا.