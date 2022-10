كشف الكاتب الأمريكي الشهير جورج مارتن، مفاجأة لعشاق سلسلة رواياته الفانتازية أغنية الجليد والنار A Song of Ice and Fire، والتي اقتبس منها مسلسلي house of the dragon وgame of thrones.وقال جورج مارتن، إنه انتهى من ما نسبته 75% من كتابة رواية The Winds of Winter «رياح الشتاء»، لافتاً إلى أنها سوف تكون الرواية الأكبر حجماً بين روايات A Song of Ice and Fire أغنية الجليد والنار.يشار إلى أن أغنية الجليد والنار A Song of Ice and Fire،‏ هي سلسلة من الروايات الخياليّة الملحميّة من كتابة المؤلف الأمريكي جورج ر. ر. مارتن. بدأ بكتابة الجُزء الأوّل منها في عام 1991 ونُشرت في عام 1996. وقد صدر منها 5 أجزاء ويهدف جورج لإيصالها لـ7، وقد لمّح كذلك أنه من الممكن أن تمتدّ السلسلة لجُزءٍ ثامن.يذكر أن الجزء الخامس من السلسلة استغرق منه 5 سنوات لكتابته قبل نشره في 2011. حالياً يعمل على كتابة الجزء السادس الذي سيحمل عنوان رياح الشتاء.تدور أحداث الروايات في قارتين خياليتين، هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جداً. تروي الفصول قصّة الأبطال من منظورهم الشخصي، إضافة لوجود ثلاثة مسارات سائدة للقصة، هي: حرب العائلات النبيلة في قارة ويستروس للسيطرة عليها، والتهديد المتزايد من الحدود الشمالية، ومساعي دنيرس تارجاريان ابنة الملك المنفية لاستعادة عرش أجدادها المسلوب.