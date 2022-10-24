فقد الروائي سلمان رشدي، البريطاني من أصل هندي كشميري (75 عاماً)، البصر في إحدى عينيه وأصيب بالشلل في إحدى يديه، إثر الطعنات التي تلقاها على خشبة مسرح في ولاية نيويورك الأمريكية في أغسطس الماضي.

وأوضح وكيل أعماله أندرو وايلي أن إصابات الروائي، بالغة، مؤكداً في تصريح صحفي، أنه فقد البصر في إحدى عينيه، وأُصيب بـ3 جروح خطيرة في رقبته وإحدى يديه ما تسبب في العجز بسبب قطع الأعصاب في ذراعه، إضافة إلى 15 إصابة، في الصدر والجذع.

وكان رشدي يتهيأ في 12 أغسطس للمشاركة في ندوة في شمال ولاية نيويورك، واقتحم اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية هادي مطر، المنصة ووجّه إليه طعنات عدة في العنق والبطن. ونقل رشدي بالمروحية إلى المستشفى، ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن تتحسن حالته.

يشار إلى أن الجاني هادي مطر (24 عاماً) مهاجم سلمان رشدي، سبق له نشر مقالات تدعم النظام الإيراني وتثبت تأثره بالفتوى المتطرفة.