يستعد المعهد الملكي للفنون التقليدية لفتح أبواب البيت الطيني في مقر المعهد بحي الفوطة في مدينة الرياض، الذي يحتضن معرض رحلة إرث، في 21-22-23 من شهر أكتوبر الجاري، ويهدف المعرض لاستعراض برامج التلمذة في الحرف اليدوية السعودية، التي تتكون من 3 مستويات أساسية تنقل المتدرب من مستوى المتتلمذ المبتدئ إلى المستوى المتوسط والمستوى المتقدم. كما أنه وخلال معرض رحلة إرث، سيحتفل المعهد بـ21 متتلمذاً من الدفعة الأولى التي أنهت المستوى الأول من برامج تلمذة البناء التقليدي بالطين وتلمذة النسيج التقليدي (السدو). وتركِّز برامج التلمذة على تدريب المتتلمذ في ممارسة الحرف السعودية بشكلها التقليدي الأصيل، من خلال محاكاته للحرفي الخبير.

يُذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية السعودية من خلال إثراء الفنون التقليدية السعودية وريادتها محلياً وعالمياً، ويعمل المعهد على تعزيز ثقافة المملكة عبر تطوير القدرات الوطنية في مجالات الفنون التقليدية ونشر التاريخ الفني ورفع الوعي بالفنون التقليدية، إضافة إلى دعم وتمكين الممارسين والمواهب المهتمة بالفنون التقليدية وتقديرهم. كما يطرح المعهد فرصة التسجيل في برامج التلمذة لعام 2023، التي ستكون في المستوى الأول لبرنامج تلمذة البناء التقليدي بالطين، والمستوى الأول لبرنامج تلمذة النسيج التقليدي (السدو) والمستوى الأول لبرنامج تلمذة تطريز البشوت.