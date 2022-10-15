نظم ملتقى «صحافيون» حفل تكريم لرئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك بمناسبة حصوله على جائزة شخصية العام الإعلامية.

وأقيم حفل التكريم بمحافظة الخرج بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى والأكاديميين ونخبة من رجال الإعلام والأعمال.

وأوضح رئيس ملتقى «صحافيون» معيض الرفدي، أن حصول الزميل خالد المالك على جائزة شخصية العام الإعلامية، والذي توج فيها بدولة الإمارات أتت عن استحقاق، وتقديراً لإسهاماته في مجال الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي، ولما قدمه من أعمال على قدر كبير من التفرد والجودة، وما قام به من أدوار لامست حياة القراء وأثرت فيها، وأغنت المشهد الإعلامي العربي بفكر خلّاق ورؤى مبدعة تركت بصمات إيجابية واضحة في فكر وضمير المجتمع بصورة عامة.

وأشار «الرفدي» إلى أن فكرة مبادرة «صحافيون» بتكريم الزميل خالد المالك أتت من أعضاء الملتقى الذين يسعون جاهدين لخدمة المجال الإعلامي بالمملكة العربية السعودية والاحتفاء بإنجازات الوطن الإعلامية.

من جانبه، قال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ عضو «صحافيون» عبدالله آل هتيلة، إن الزميل خالد المالك رجل دولة، وصاحب سجل حافل بالإنجازات يستحق التكريم والتقدير، ويعتبر قامة وقيمة خليجية وعربية.

من جهته، بين الخبير الإعلامي محمد التونسي أن خالد المالك من الشخصيات التي وقفت معه ودعمته في بداية مشواره الإعلامي، وكان صاحب دور كبير في دعم الكثير من الإعلاميين.

وعبر خالد المالك عن خالص شكره وتقديره لملتقى «صحافيون»، وأكد أن الجائزة التي نالها ليست له بل لكل إعلامي وللوطن.

واختتم الحفل الذي قدمه هاني الغفيلي بتكريم خالد المالك.

يشار أن ملتقى «صحافيون» يضم صحفيين وكتاباً ملتزمين بثوابت الدين وسياسة الوطن، ويسعون إلى المساهمة في تنمية الوطن من خلال المجال الإعلامي.