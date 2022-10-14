وحين استَوَيْنَا على العرشِ فوقَ الهوىسأَلتُكِ: أينَ ستَمْضِينَ بالقلبِوالأهلُ يُقلِقُهم مَشْيُنَا..وأذكُرُ أنِّي اقتَرَحتُبِأَنْ نُوقِفَ الشّمسَنَترُكُ للأَهلِ ما كانَ من ظِلِّنَاونَمضِي إلى كُلِّ ما بينَنَابَعيداً عنِ الأَرضِنهربُ بالعُمرِ مِنْ أجْلِنَا***لكيلا يُنادَى.. فيَأْتِي شَهِيداً علَينَالِنُذْنِبَ قَبْل بُلوغِ الكلامِكلاماً مُباحاًلِنُسْرِفَ فينا غراماً حرَاماًولكنْ دَعِينَا نَخَافُ لِئَّلا نَخافَفإِنِّي أُحِسُّ بِهمْ يَنصبُونَ الجِراحَ***حَبِيبَةُتلكَ مضَارِبُنا في جَنوبِ الطُّفولةِحيثُ بُعثتُ..وفِيها مَكَثتُ ثلاثِينَ عَاماًلأَجْهرَ بالحبِّ بينَ النّساءِفما كانَ آمنَ إلّا سِواكِفيَا أَوَّلَ المُؤمناتِ، ويا آخر المعجِزاتِأَلِي أَنْ أَكُونَ ابتِدَاءًلآخرةٍ أَنتِ فيها القَدَر؟***حبيبة ُإِنِّي سأُوقِدُ للغَيمِ نَاراًولليلِ أُنْسَاً وداراًفشُدِّي هوَاكِ إليَّوَسِيْرِي مُلبِّيَةً بالحَنِينِوحينَ تَهُزِّينَ جِذْعَ السّماءِ عليَّسأَغفِرُ ما كانَ قبلَ انشِقَاقِ القَمَرْفهل مِنْ مَطَر؟