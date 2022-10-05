فريق إعلامي من قنوات اقرأ الفضائية ومنصاتها الرقمية يستعد لتغطية شاملة وموسعة لجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب التكميلي والتي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله - تحت شعار بصمة زايد في الطب التكميلي، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وذلك في العاشر من أكتوبر الجاري بمدينة أبوظبي.

وتحرص قنوات اقرأ الفضائية ومنصاتها الرقمية على تغطية ورعاية أهم المحافل والمؤتمرات المحلية والعالمية تنتج من خلالها تقارير إعلامية منوعة وبرامج هادفة في مجال الطب والأسرة والمجتمع وتبثها على شاشاتها الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.