انطلق معرض «أحاديث الحنين»، من تنظيم معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، من إعداد القيّم الفني العالمي مارني بيني والقيّم الفني المساعد من المعهد علياء أحمد آل سعود، كإحدى خطى تعزيز دور المعهد للمساهمة في نمو القطاع الإبداعي وفتح آفاق واسعة أمام الفنانين لإثراء المشهد الفني المحلي، وتهيئة مساحة للنقاش والتواصل مع الفنانين العالميين بهدف الارتقاء بالمفاهيم الفنية المحلية.

يجمع المعرض الذي افتتح بالأمس والمستمر للخامس عشر من يناير المقبل في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض، أعمالاً مختلفة لاثني عشر فناناً سعودياً وعالمياً، ويقدّم تأملات لمفاهيم الزمن والذاكرة، مسلّطاً الضوء عليها عبر عدسةالتقنيات الحديثة الناشئة. وتستكشف هذه الأعمال الفنية وتنقد وتطمس الحدود بين فلسفات الذاكرة والسياقات المتداخلة للحاضر والمستقبل. ومع مساعدة من التكنولوجيا، يهدف معرض «أحاديث الحنين» إلى خلق مشاهد صوتية رقمية غامرة، ويدعو زواره إلى استكشاف إمكانيات جديدة وأحاديث بديلة للمستقبل.

وفي هذا الصدد قالت القيّم الفني للمعرض مارني بيني: «يسلّط معرض (أحاديث الحنين) الضوء على عالم جديد، غير المعروف للكثيرين، وذلك بسبب تواصل التكنولوجيا لانتشارها وزيادة أهمية دورها في حياتنا، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. اذ يبحث المعرض على كيفية استخدام الفنانين للتكنولوجيا بالنظر إليها عبر عدسة الممارسات الإبداعية المختلفة. وبما أن الهدف من تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة هو أن تكون بمثابة محرك للبحث في كبرى الأسئلة التي ليس لها إجابات سهلة ومباشرة، فإن هذه التقنيات مذهلة فعلاً بقدرتها على لعب دور وسيط مشترك يترك أثراً في حياة الجميع».

وأضافت بيني: «يمثل معرض (أحاديث الحنين) مشروعاً تعاونياً رائعاً يفتح المجال أمام إطلاق حوار شامل بين سرود ووجهات نظر مختلفة عن الحنين، والأهم من ذلك عن مستقبلنا وذلك بمشاركة فنانين موهوبين وشغوفين من مختلف الخبرات والثقافات، إضافة إلى التزام فريق معهد مسك للفنون والدعم الدائم لهم».

كما قالت القيّم الفني المساعد للمعرض علياء أحمد آل سعود: «يعدّ معرض (أحاديث الحنين) تأملاً وحواراً في الوقت نفسه عن مكاننا ومكانتنا، نحن البشر، ضمن علاقتنا اللانهائية والمتداخلة مع الزمن والتكنولوجيا. ولا يوفر المعرض لزواره إجابات حاسمة، بل يقدّم لهم أسئلة للتفكّر من الممكن، ولو بدرجة بسيطة، أن تشكّل بالنسبة إليهم وجهات نظر جديدة».

يُقام المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض حتى 15 يناير 2023، وتفتح أبواب المعرض للزوار يومياً باستثناء يوم الجمعة من الساعة 4:00 إلى 10:00 مساءً.