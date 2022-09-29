اعتمد معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 برنامجه الثقافي، الممتد على مدى 10 أيام، ويتضمن البرنامج 200 فعالية، منها 37 فعالية لضيف الشرف الجمهورية التونسية.

ويصافح المعرض زواره بـ71 ندوة ثقافية، و55 فعالية للأطفال، و22 ورشة عمل منوعة، و20 عرضاً لطهي أطباق محلية وعالمية، و10 جلسات حوارية بين القُرّاء والمؤلفين، و9 حفلات موسيقية، و7 أمسيات شعرية، و6 عروض مسرحية.

ويشارك رئيس تحرير «عكاظ» و«سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي مساء اليوم (الخميس) في ندوة حوارية عن «أمن الخليج وتحدياته الآنية والمستقبلية».

كما وجهت هيئة الأدب والنشر والترجمة الدعوات لما يزيد على 500 مثقف وأديب من داخل المملكة وخارجها، وخصصت فرق عمل لخدمة الضيوف على مدار الساعة.