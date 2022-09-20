بدأت قناة اقرأ الفضائية منذ وقت مبكر استعداداتها لتغطية شاملة وموسعة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ92.

وقررت اقرأ هذا العام إتاحة الفرصة لجميع المشاهدين والمشاهدات من مختلف دول العالم المشاركة باليوم الوطني السعودي الـ 92، وذلك من خلال مقطع فيديو يُصوَّر بشكل جيد؛ ليعكس مشاعرهم واحتفالاتهم، وينقل تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة.

وقد وضعت اقرأ بعض الضوابط الفنية لهذه المشاركات منها مراعاة الضوابط الشرعية وتصوير الفيديو بالعرض عن طريق الهاتف الجوال أو الكاميرا الخاصة وضوح الصوت والصورة استخدام سماعات أثناء التصوير وإضاءة جيدة وأن لا يتجاوز 60 ثانية، مع إرسال الاسم الكامل والبلد إلى الرقم التالي على تطبيق واتساب 00966539440078، وتقبل المشاركات من كلا الجنسين ومن جميع دول العالم.