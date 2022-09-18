أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن إطلاق «جائزة الشارقة لحقوق النشر»، وكشفت أن الإعلان عن الفائزين فيها سيكون خلال فعاليات الدورة الـ12 من «مؤتمر الناشرين» الذي يعقد قبل انطلاق «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2022.

وتهدف الجائزة إلى دعم خبراء حقوق النشر، وتعزيز فرص نمو أعمالهم، حيث تتضمن فئتين، الأولى مخصصة لخبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر، والثانية للمهنيين المستقلين والعاملين مع وكالات متخصصة ببيع حقوق الكتب للناشرين ومانحي التراخيص.

وتستكمل الجائزة سلسلة الجهود التي يعمل عليها «مؤتمر الناشرين» السنوي الذي انطلق في العام 2011، حيث يقدم برنامجاً رائداً لحقوق الترجمة، يتمثل بـ«منحة الترجمة» التابعة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الرامية إلى دعم ترجمة مجموعة من الأعمال بعدة لغات، حيث أتاحت المنحة نشر 1672 كتاباً بـ41 لغة عالمية، وتعدّ الجلسات الحوارية واللقاءات التعريفية، التي تسهّل فرصة الاستفادة من المنحة خلال المؤتمر في كل عام، محوراً لعقد اتفاقيات جديدة مع المتخصصين في مجال حقوق النشر من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ضم أسواق ودور نشر جديدة إلى هذه المنظومة الحيوية.

ويعتبر«مؤتمر الناشرين» منصةً عالمية لبيع وشراء حقوق النشر والتوزيع والترجمة والملكية الفكرية، إضافة إلى توقيع عقود حقوق الكتب، واستكشاف فرص حقوق الترجمة، وخدمة المصالح التجارية الأخرى لقطاع النشر.

وحول الإعلان عن الجائزة الجديدة، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: تحمل جائزة الشارقة لحقوق النشر في جوهرها رؤية وتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الداعية إلى النهوض بركائز صناعة المعرفة كافة، إذ يلعب خبراء حقوق النشر دوراً محورياً في حماية رأس المال الفكري للكتاب المبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرح به، إضافة إلى تمكين الكتّاب من العمل بحرية وتعزيز أعمالهم الإبداعية.

وأضاف العامري: على مدار الأعوام الـ10 الماضية، حرصنا على وضع بيع وشراء حقوق النشر والتوزيع والترجمة في صلب أنشطتنا تجسيداً لدورها الفاعل في تعزيز صناعة النشر، واليوم نتطلع أن تكون الجائزة إضافة نوعية للجهود الثقافية الكبيرة التي تقودها الشارقة على المستوى المحلي والدولي، وتعزز البيئة الإبداعية في الشارقة، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودورها في تحفيز الصناعات الإبداعية عالمياً.

معايير الجائزة

يحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم، كما تتيح لهم الهيئة فرصة المصادقة عليهم من قبل شركاتهم للمشاركة في أيٍّ من فئتي الجائزة، حيث يتوجب عليهم تقديم طلبات المشاركة باللغة الإنجليزية، مع شهادتين تتألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، من العملاء الذين يعمل معهم المترشح في الوقت الحاضر، لتعزيز عوامل فوزهم بالجائزة، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط، وليس أمام الفرق.

وينبغي للمترشحين تحديد الفئة التي يرغبون بالمشاركة فيها، مع كتابة معلومات الاتصال الشخصية بوضوح، كما يمكنهم إرفاق معلومات حول نمو أعمالهم العام الماضي، والصفقات الناجحة والشراكات التي أبرموها، والابتكارات، والإنجازات الأخرى، على ألا تتجاوز 1000 كلمة، مع صور تثبت صحة تلك المعلومات.

موعد التقديم للجائزة

تفتح «جائزة الشارقة لحقوق النشر» أبوابها للتسجيل اليوم (الأحد)، الموافق 18 سبتمبر، وينتهي في 7 أكتوبر 2022، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات الدورة الـ12 لـ «مؤتمر الناشرين» في نوفمبر المقبل.

للمشاركة في الجائزة، يمكن لخبراء ومهنيي حقوق النشر تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني: SIBF.com