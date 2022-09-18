دُشنت أولى حلقات «شاعر الراية» ليلة السبت، بحضور الشخصية الرمزية للبرنامج الأمير بدر بن عبدالمحسن، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، وسط حضور جماهيري كبير بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدارس الرياض.

واختطف التأهل من الحلقة الأولى بتأييد لجنة التحكيم وضيف البرنامج الشاعر مزيد الوسمي من بين ٤ شعراء تقدمهم الشاعر خلف المشعان ثم الشاعر رفعان العرجاني، ودخول المرأة السعودية بالبرنامج لأول مرة الشاعرة لولوة الدوسري، تلاها الشاعر خالد الحويكم، وسيتم انتظار نتيجة تصويت الجمهور ليتأهل مشارك آخر بجانب «الوسمي» وإعلان النتيجة في الحلقة القادمة.

وعبر الأمير بدر بن عبدالمحسن عن مدى سعادته لحضوره برنامج شاعر الراية باعتباره الشخصية الرمزية للبرنامج، مؤكدا أن الهدف الأسمى ليست المسابقة بل إتاحة الفرصة لأصوات ومواهب وإبداعات الشباب في مجال الشعر، متمنيا من هذا البرنامج إيجاد جيل جديد من الشعراء الذين يحملون راية الشعر في المملكة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن الشعراء السعوديين هم الأكثر حضورًا في الساحة الشعرية على مستوى الوطن العربي، فمن الطبيعي أن يكون مكان هذه المسابقة الشعرية في قلب السعودية الرياض، وواجبنا كإعلاميين دعم المواهب الشعرية وإعطاؤهم مساحتهم في التغطية الإعلامية.

وعن أولى حلقات البرنامج قال نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون خالد بن حمود الغامدي إن برنامج «شاعر الراية» يمثل انطلاقة لاكتشاف الشعراء الموهوبين واحتضانهم وإظهار شعراء جدد على الساحة الشعرية، نظرا لما تحظى به المملكة من مكانة شعرية وولادة للمواهب، وكونها أرض خصبة للشعر والشعراء، مؤكدا على أهمية فتح المشاركة للجميع من السعودية والخليج.

وأكد الغامدي أن البرنامج ترافقه حملة إعلامية ستساهم في تحقيق أهدافه للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المملكة والخليج، بدعم ومتابعة من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وبإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون لإنجاح البرنامج الشعري الأضخم في المملكة.

وتصدر وسم #شاعر_الراية التريند على منصة تويتر قبل انطلاق الحلقة الأولى من برنامج شاعر الراية، ولاقى مشاركات واسعة، وآراء إيجابية حول البرنامج، مع تناقل الكثير من المغردين مقتطفات كثيرة من الأبيات الشعرية التي نالت إعجابهم.

يذكر أن برنامج «شاعر الراية» يشارك به 30 شاعرا، وبعدد عشر حلقات تعرض كل يوم سبت على الهواء مباشرة عند الساعة 11 مساء على شاشة قناة السعودية، وتقدم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع.