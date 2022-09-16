ثمَّن الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيّل، رعاية الدولة للمثقفين، والاحتفاء بمنجزهم، وإعلاء مكانتهم في مجتمعهم، وعدّ رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجائزة قيمة كُبرى له شخصياً وللمكرمين والمكرمات في أفرع الجائزة كافة. وأشاد السبيّل بشمولية رؤية وزارة الثقافة وعنايتها بكافة التنوع للنشاط الإنساني في المملكة، معبراً عن تقديره لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على الحفاوة بكل فن وإبداع ينتجه أبناء وبنات الوطن، وأوضح السبيل لـ«عكاظ» أن معظم الناس في بلادنا يعملون، لا لنيل التكريم، أو انتظاراً للاعتراف بدورهم، بل الكل يسعى للإسهام في صنع مستقبل أفضل للوطن الغالي. مؤكداً أن رؤية المملكة حفّزت المواطنين والمواطنات للتشمير عن سواعدهم، واهتبال الفرص، المتاحة للجميع، لتقديم الأعمال المميزة عبر الأبواب المُشرعة، ليغدو الكل في منافسة مع أنفسهم. ولفت السبيّل إلى أن في الجوائز تذكير وتقدير بالجهود الثقافية للمُكرمين، وتحفيز للبقية للتطلع لنيلها في أعوام مقبلة، وقال السبيّل: «بالنسبة لي فالجائزة شرف كبير لم أكن أنتظره، إلا أنه بحكم ما أُتيح لي من فرص لكي أكون في مواقع فرضت عليّ بذل الجهود التي لاقت استحسان القائمين على الجائزة، علماً بأن واجب الانتماء يفرض علينا أن نقدم وزملائي وزميلاتي كل مفيد لوطننا إلى آخر أعمارنا». مضيفاً: «نيل الجائزة تكريم لكل العاملين في الحقل الثقافي». وعبّر السبيّل عن امتنانه للتقدير من الجانب الرسمي بمنحه الجائزة، وللمشاعر والعواطف في الجانب النخبوي، والشعبي، ممن بادروا بالتهنئة، وعدّ نفسه محظوظاً بهذه الحفاوة الرسمية، والشعبية، مؤكداً أن الجهاز الرسمي للثقافة يُتابع كل النشاطات، ويرصد الحراك لمكافأة التميّز، ما يعزز حضور المثقف والثقافة السعودية، ليس داخل حدودنا الجغرافية فقط، بل في كافة المناسبات والمنصات الإقليمية والعالمية.