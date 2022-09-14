أعلنت نيوم اليوم (الأربعاء) الافتتاح الرسمي لقرية نيوم الإعلامية واستوديوهات بجدة الصحراوية، اللتين تحتويان على أكبر الاستوديوهات الصوتية ومرافق دعم إنتاج الأفلام في المملكة.

وشهدت قرية نيوم الإعلامية واستوديوهات بجدة الصحراوية تشغيل 3 استديوهات صوتية تلبية للطلب من الإنتاج الإقليمي والدولي على مرافق الأفلام المميزة، حيث قدّمت في فترة التشغيل التجريبي خلال الأشهر الـ18 الماضية دعماً لنحو 25 إنتاجاً تلفزيونياً وسينمائياً. كما يجري العمل حالياً على تجهيز سبعة استديوهات صوتية جديدة، بتقنيات عالية، لتكون جاهزة في الربع الأول من 2023.

كما أعلنت تطبيق برنامج حوافز للاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40% لدعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية (دراما، تلفزيون الواقع، البرامج الوثائقية)، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية، والتي ستشكل حافزاً كبيراً لمديري الإنتاج لبدء أعمالهم الإنتاجية في نيوم.

وتضم قرية نيوم الإعلامية حالياً استديو صوتيا نموذجيا بمساحة 2.400 متر مربع متاح للإنتاج، مع مرافق تتضمن غرف مكياج وغرف خضراء ومكاتب إنتاج، وجارٍ العمل على بناء 3 استديوهات أخرى، بينما تضم استديوهات بجدة الصحراوية حالياً استديوهين صوتيين على شكل قبة، تبلغ مساحتهما 3.000 متر مربع، وتم تشغيلهما فعلياً، ومن المقرر تشغيل أربعة استوديوهات جديدة بحلول نهاية العام 2022.

وستكون الاستديوهات موطناً لمرافق الإنتاج العالمية المستوى، بما في ذلك مكاتب الإنتاج الثابتة ومخازن الديكورات والإكسسوارات والملابس ومرافق المؤثرات السمعية والصوتية كافة، بالإضافة إلى الكاميرات ومعدات الإضاءة وطائرات الدرون للحمولة الثقيلة، والرافعات والمصاعد وغيرها من التجهيزات الرئيسية المتوفرة في الموقعين، كما سيتم توفير 350 وحدة سكنية مكتملة الخدمات، لضمان تجربة مريحة وسلسة للممثلين وطواقم العمل في مواقع التصوير.