التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بوزير الدولة للثقافة في جمهورية الهند أرجون رام ميجوال، وذلك على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين 2022 الذي استضافته جمهورية إندونيسيا.

وأشاد وزير الثقافة بالعلاقة الإستراتيجية المتينة بين المملكة وجمهورية الهند، مشيراً إلى زيارة وفد من وزارة الثقافة لجمهورية الهند في الربع الثاني من هذا العام، والتطلع إلى شراكات إستراتيجية بين المؤسسات السعودية والهندية في مجال صناعة الأفلام، كما أشار إلى ضرورة استمرار أعمال المسار الثقافي في مجموعة العشرين خلال عام رئاسة جمهورية الهند العام المقبل، وأثنى معاليه على جهود المملكة ودورها في عقد الاجتماع الأول لوزراء الثقافة عام 2020 في مجموعة العشرين.

ونوقش خلال اللقاء تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين في عددٍ من المجالات الثقافية؛ ومن أبرزها إنتاج الأفلام، وخاصة مع معاهد الدولة لتعليم الأفلام، والشركات الهندية الكبرى، والعمل على تطوير وتمكين قطاع الثقافة في كلا البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.