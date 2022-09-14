تنطلق يوم (السبت) القادم على شاشة القناة السعودية أولى حلقات برنامج شاعر الراية بمشاركة 30 متسابقا من بينهم مشاركة للمرأة؛ لما لها من دور في بناء النهضة الحضارية للمجتمع وإسهاماتها في الحركة الثقافية والأدبية، ويركز البرنامج على دخول المرأة لعالم الشعر ودعمها في المجال الأدبي لخوض التحدي في الساحة الشعرية وتضمين مشاركتها في المسابقة وإطلاق موهبة فن الإلقاء لديها.

وحددت الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم سبت موعدا لعرض حلقات البرنامج الذي يبث مباشرة بنحو 10 حلقات ويقدمه الإعلامية والشاعرة نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع، فيما تضم لجنة التحكيم نجوم الشعر يتقدمهم خالد المريخي، ونايف صقر، وناصر السبيعي، ورصد للبرنامج جوائز تتخطى مليوني ريال.

ويستضيف البرنامج عبر زاوية «حوار ضيف الحلقة» نخبة من رموز الشعر، تتضمن (التجسيد والقصيدة الحرة) ويتم في كل حلقة طرح موضوع على المشاركين لتجسيده في أبيات شعرية، وستُخصص فقرة «القصيدة الحرة» للمشاركين.

كما يقدم البرنامج فقرة التدريب التي تغطي الكواليس وتقدم نصائح وإرشادات للفرق المشاركة، إضافة إلى فقرة «فنية» تعرض لوحات من فلكور الموروث الشعبي لمناطق المملكة المختلفة من خلال أبيات يكتبها المشاركون في فقرة «التجسيد».