في كتاب «تحديات قيم المواطنة.. الإسلاموية والحرب» الصادر أخيرا عن مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي، تناول قيم المواطنة، وركز على التَّحدِّيات والفرص التِي تُواجههَا المَنظُومة المتَّصلة بها؛ وذلك عبر مجموعة من البحوث أعدها كتابٌ ومختصون، تناقش أنماطًا مُتَعددَة مِن المواطنة وقيمها التي طورتهَا مُلاحظات الفلاسفة والمنظِّرين السِّياسيِّين، اِستجابةً منهم لِمَا واجهَته بُلدانهم مِن نِزاعَات أهليَّة وولاءات عابرة، وتحدِّيات للعيش المشترك.

الكتاب أكد أنّ قيَم المواطنة تَبرُز عن تحدٍّ بِعينه، وتترافق مع ظَرف الوعي السِّياسيّ والقانونيّ بِأهمِّيَّة السِّلم المجتمعيِّ، لِذَا تَنَاولَت المادَّة الثَّانية في الكتاب، سِياقَات وِلادة الوعي بِالمواطنة فِي ثَلاثَة نَماذِج: الأول الأنموذج الرَّاوندي، الذِي بَانَت فِيه صَدمَة الإبادة والحرب، فتَطرّقَت إِلى المعاناة والدُّروس المستفادة مِنهَا؛ فِي سبيل إِعادة البنَاء الدَّاخليِّ وتحقِيق المصالحة، وكيفِية بُلُوغ العدالة والعَمل مِن أجل المستقبل. أمّا النَّموذج الثَّاني؛ فهو السِّويسريُّ الذِي تَسببَت فِي صناعته، مُشَاركَة المرتزقة السِّويسريِّين فِي الحُروب الخارجيَّة؛ إِذ اِنتهَى مُسلسَل النِّزاعات السِّويسريَّة عام 1515 إِثر هَزِيمَة فِي مَعرَكة خَارجِية، إِذ كان لِلمشاركة فِي مَعرَكة مارينيانو تحديدًا، دَور أساسِي فِي تَظهِير عَقد اِجتماعيٍّ جديد لِلعيش معًا فِي الكانتونات، وإعادة النَّظر بِالمشاركة فِي الحُروب الإقليميَّة، بَعد الخسائر الفادحة فِي الأرواح التِي تَكَبدهَا المحاربون السِّويسريُّون. فبدأت تَتَبلور قناعَات لَدى المجموعات السِّويسريَّة بِضرورة تَشكُّل مَنظُومة مُواطنيَّة، تَحصُر قِيم التَّضحية والفداء بِالحدود السِّياسيَّة لِلوطن، مِمَّا يَستدعِي عدم المشاركة فِي حُرُوب الآخرين. وقد وصفَت سِويسرَا نفسهَا بِأنَّهَا مُحَايدَة مُنذ عام 1674، فانتهجت الحيَاد كسياسة خَارجِية. بينمَا الأنموذج اللُّبنانيُّ الثَّالث لَا يَزَال يَتَخلَّق عَبر جُهُود لافِتة فِي الجانب النَّظَريِّ لِجهود المجتمع المدَنيِّ، بينمَا تَرتَفِع التَّحدِّيات والعقبات، التِي تَسببَت بِهَا الأزمات السِّياسيَّة الإسلامويَّة؛ وكَثافَة الولاءات الدِّينيَّة العابرة لِلحدود، التِي يتقدَّمهَا إِشكَال حِزب اللَّه اللُّبنانيِّ، إِذ أفرَزت تمزُّقًا دَاخلِيا، اِستجَاب لَه البعض بِطَرح صِيغ مُواطنَة مُجَزأة مِن فَرط الإحباط!

الكتاب ضمّ مجموعة دراسات أخرى، سعت لمقاربة مفهوم «المواطنة» من زوايا عدة مختلفة ومنوعة.