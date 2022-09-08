أعلنت هيئة الموسيقى إطلاق الأكاديمية الافتراضية لتعليم الموسيقى كأول أكاديمية افتراضية للموسيقى عالمياً، متاحة للطلاب في جميع أنحاء المملكة والعالم؛ للتدريب على الآلات العربية والغربية عبر منهجيات تعلّم مختلفة.وقالت الهيئة: إن الأكاديمية ستقدم تدريباً على أنواع الآلات الموسيقية وأفضل ممارسات مجالات الإنتاج والصناعة الموسيقية.وستقوم منهجيات التعلم على المزج بين التعلم الذاتي والتعلم المباشر والتعلم عبر الواقع الافتراضي والواقع المعزز.وستطلق الهيئة المرحلة الأولى «التجريبية» في سبتمبر الجاري، على مدى 3 شهور، وتتضمّن تقديم 4 دورات مختلفة لـ120 متدرباً.وستتضمّن الدورات في المرحلة التجريبية «دورة الجيتار عبر تقنية الواقع المعزز، ودورة الجيتار عبر البث المرئي، ودورة الطبول عبر تقنية الواقع الافتراضي، ودورة الطبول عبر البث المرئي».