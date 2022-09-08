أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار؛ المالك والمطور لوجهة مسار، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن الصور الفائزة بالنسخة الأولى لمسابقة صورة #في_حب_مكة للتصوير الفوتوغرافي، التي تهدف إلى تعزيز البعد الجمالي والبصري لمكة المكرمة بمشاركة المصورين والمهتمين بهذا المجال، إضافة إلى دعم الحراك الإبداعي والمجتمع الفني وتوظيف إبداعاتهم المرئية للتعبير عن حب مكة. حيث تم تسليم الجوائز الخاصة بالمسابقة في احتفالية خاصة أقيمت في مقر الشركة بهذه المناسبة. وشهدت مسابقة صورة #في_حب_مكة العديد من المشاركات من داخل وخارج المملكة وصلت لأكثر من 400 مشاركة ضمن مسارات المسابقة الثلاثة؛ وهي مسار (المعالم والأماكن التاريخية) ومسار (الحياة في مكة) والمسار الثالث (الروحانيات).

الجدير بالذكر، أن لجنة تحكيم المسابقة المكونة من رئيس لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون جدة عمر عبدالعزيز النهدي، وعضوية الفنان رجا سليم الذبياني، والفنان علي محمد المرحبي، خبراء وأعضاء لجنة التصوير الضوئي بالجمعية، كانت قد رشحت 6 صور من مجموع المسارات الثلاثة للانتقال للمرحلة النهائية لتصويت الجمهور، حيث يتم تحديد 3 فائزين بناءً على العدد الأكبر من الإعجابات عبر حساب وجهة مسار على منصة تويتر.

وحصد الفنان سلطان العتيبي جائزة المرتبة الأولى ومقدارها 30 ألف ريال.

في المرتبة الثانية الفنان محمد الشريف وحصل على جائزة مقدارها 20 ألف ريال.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الفنان حسن أحمد الذي فاز بجائزة مقدارها 10 آلاف ريال.

ودعمًا للمشاركين الآخرين، تم تكريمهم في الحفل وحصلوا على جائزة قيمتها خمسة آلاف ريال لكل منهم.

يذكر أن مسابقة صورة #في_حب_مكة تعد ثاني مبادرات وجهة مسار المجتمعية لهذا العام (2022) امتداداً لسعيها في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري #في_حب_مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.