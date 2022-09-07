أعلنت جائزة كتاب الأكاديمية البريطانية، أمس، عن الكتب التي وصلت إلى القائمة القصيرة، في دورتها العاشرة لعام 2022، والتي تبلغ قيمتها المادية 25 ألف جنيه إسترليني.وكشفت جائزة كتاب الأكاديمية البريطانية، أن نصف الكتب التي وصلت إلى القائمة القصيرة، هي كتب مترجمة عن لغتها الأم إلى اللغة الإنجليزية.وضمت القائمة القصيرة 6 كتب هي كالآتي:كتاب «اختراع المعجزات: اللغة والقوة ومسعى ألكسندر جراهام بيل لإنهاء الصمم» للكاتبة كاتي بوث.كتاب «بعد ذلك: الحياة في تداعيات الرايخ الثالث» للكاتب هارالد جانر.كتاب «Osebol: أصوات من قرية سويدية» للكاتبة ماريت كابلا.كتاب «آفاق: تاريخ عالمي للعلوم» للكاتب جيمس بوسكيت.كتاب «عندما تقتل النساء: أربع جرائم أعيد سردها» للكاتبة علياء ترابوكو زيران.كتاب «مملكة الشخصيات: قصة اللغة، والهوس، والعبقرية في الصين الحديثة» للكاتب جينغ تسو.يشار إلى أن جائزة كتاب الأكاديمية البريطانية تمنح سنوياً لكتاب غير روائي قدم مساهمة بارزة في التفاهم الثقافي العالمي لجمهور أوسع، وتمنحها الأكاديمية البريطانية، وهي الأكاديمية الوطنية في المملكة المتحدة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتأتي الكتب المؤهلة من الموضوعات التي تقع ضمن تلك التخصصات، من علم الآثار والتاريخ وعلم النفس إلى الفلسفة واللغات والدراسات الثقافية.وتجمع الترشيحات لجائزة الأكاديمية البريطانية للكتاب من خلال الكتب التي تُظهر أبحاثاً أصلية وعالية الجودة، ويمكن الوصول إليها وجاذبة للقراءة، ويختار حكام الجائزة قائمة الكتب القصيرة المكونة من ستة كتب يتم الإعلان عنها في سبتمبر، بينما يتم الإعلان عن الكتاب الفائز بالجائزة في شهر أكتوبر.