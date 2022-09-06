أعلنت جائزة البوكر للرواية العالمية، أنها سوف تعلن مساء اليوم (الثلاثاء) الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة، في دورتها لعام 2022، عبر بث مباشر عبر منصاتها الإلكترونية، لكشف الروايات الست التي تم اختيارها من بين الروايات الـ13 التي وصلت إلى القائمة الطويلة.ومن المقرر أن تعلن جائزة البوكر للرواية العالمية عن الرواية الفائزة 17 أكتوبر القادم، التي تقدر قيمتها المالية بـ 50 ألف جنيه إسترلينى. وشهدت هذه القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العالمية، في دورتها لعام 2022، منافسة بين 7 كاتبات في مقابل 6 كتاب، على الوصول إلى القائمة القصيرة، التي سيتم الإعلان عنها اليوم.يذكر أن قائمة البوكر الطويلة 2022 تشتمل على 13 رواية:«مجد» للكاتبة نوفيوليت بولاوايو«ثقة» للكاتب هيرنان دياز«الأشجار» للكاتب بيرسيفال إيفرت«كشك» للكاتبة كارين جوي فاولر«وكر العسل الأسود» للكاتب آلان غارنر«أقمار معالي الميدا السبعة» للكاتبة شيهان كاروناتيلاكا«أشياء صغيرة مثل هذه» للكاتبة كلير كيجان«خرائط لأجسادنا المدهشة» للكاتبة مادي مورتيمر«بعد صافو» للكاتبة سيلبي وين شوارتز«دراسة الحالة» للكاتب جرايم ماكراي بورنت«يا ويليام!» للكاتبة إليزابيث ستراوت«مستعمرة» للكاتبة أودري ماجي«الزحف ليلاً» للكاتبة ليلى موتلي.تكونت لجنة تحكيم هذه الدورة من: نيل ماكجريجور، مؤرخ ثقافي بريطاني ومذيع وكاتب، رئيساً، وعضوية كل من: شهيدة باري، ناقدة ومذيعة وأستاذة في جامعة الفنون في لندن، هيلين كاستور (مؤرخة للعصور الوسطى والقرن السادس عشر، وزميلة في كلية سيدن ساسكس، كامبريدج وزميلة الجمعية الملكية للأدب)، جون هاريسون (يعرف بكونه المؤلف الذى يتحدى النوع الأدبي)، آلان مابانكو، ويلقب بـ «بيكيت الأفريقي»، درس القانون في برازافيل وباريس. نُشرت روايته الأولى عام 1998، ومنذ ذلك الحين ينشر بانتظام، ويكتب الروايات والمقالات والشعر، وأصبح من أشهر الروائيين في فرنسا.