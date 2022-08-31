افتتح مدير جمعية الثقافة والفنون في أبها أحمد بن إبراهيم السروي معرض «الماورائيات4» للفنان التشكيلي محمد آل غاصب في صالة المعارض بمقر الجمعية.

واحتوى المعرض على عدد من اللوحات الفنية وسط تحولات ضوئية متعددة تسهم في تغيير شكل كل لوحة عدة مرات عبر تقنيات كيميائية دقيقة.

وأكد السروي خلال الافتتاح أنّ المعرض يقدم للزائر قصصاً قصيرة، في لوحة تتنقل فصولها مع تغيير كل لون يمنح المشاهد فرصة للتأمل والاستمتاع بمعرض يجسد الفنون ثلاثية الأبعاد في أسلوب جميل للفنان محمد آل غاصب.

وأشار إلى أن ثقافة وفنون أبها تسعد بمثل هذه المعارض التي تنقل تجارب الفنانين وتطور تقنيات الرسم حيث تقدم لهم كافة الممكنات للوصول للجمهور والمهتمين.