بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة، تنفذ الموسوعة العالمية للأدب العربي أكثر من 30 فعالية ثقافية، في برنامج ثقافي طموح يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة التي تستهدف تنشيط ودعم الحراك الثقافي من أجل تمكين كافة القطاعات الحيوية في المجتمع.

وتستمر هذه الفعاليات قرابة سنة من تاريخ انطلاقها والذي سيبدأ غدا (الثلاثاء) بأولى الفعاليات الافتراضية،حيث ستشارك في هذه الفعاليات شخصيات من أبناء وبنات الوطن من المعنيين بالنشاط الثقافي في مجالات الأدب والنشر والترجمة، وتستهدف الفعاليات عددًا من مناطق السعودية.

ويشارك في هذه الفعاليات المبدعون من أبناء المناطق تفاعلًا وحضورًا، وستحرص المبادرة على دمج الجيل الناشئ من الأدباء مع نظرائهم من ذوي الخبرة في المجال الثقافي لتتلاقح التجارب وتنمو كما ينبغي أن تكون.

ومن المتوقع أن ينبثق من هذه الفعاليات والمناشط عددٌ من الأمسيات الثقافية والشعرية، وكذلك ورش عملٍ متنوعة في المجال الإبداعي والفكري ومخرجاتٌ حيةٌ في مجال الترجمة والنشر بدعمٍ كبير من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي تحرص على أن تكون هناك مخرجات ملموسة لهذه الفعاليات، سواء على هيئةِ كتبٍ أو ترجماتٍ أو تأليفٍ أو أعمالٍ إبداعيةٍ مختلفة.

يذكر أن الفعاليات ستكون في أوقاتٍ مختلفةٍ وأماكن متفرقة، لتغطية أكبر قدر ممكن من مناطق السعودية والتفاعل مع الأدباء فيها، علمًا أن جميع الفعاليات ستكون مجانيةً بما في ذلك ورش العمل بكافة مجالاتها، حرصا على أن تلبي أكثر الحاجات الممكنة في جميع قطاعات الثقافة.

ويقوم كثير من البرامج الفاعلة لهيئة الأدب والنشر والترجمة على مبدأ الشراكات مع القطاعات المختلفة، وهكذا الموسوعة العالمية للأدب العربي «أدب» التي تعوّل كثيرًا على شراكاتها المتنوعة مع قطاعات الثقافة؛ من أنديةٍ ومراكز ومجامع وجامعات، إذ وجهت دعوة مفتوحة لكافة شرائح المجتمع وفئاته للمشاركة والتفاعل مع هذه الفعاليات التي وُجدت من أجلهم.