صدر حديثاً كتاب بعنوان «نبض الغدير» للكاتبة غدير بنت عبدالله الطيار، عن دار تكوين للنشر والتوزيع.ويتناول الكتاب العديد من المحاور التي تركز على سلسلة من المقالات المتنوعة ضمت معاني سامية ولها معنى في حياتنا. وعبرت الكاتبة غدير الطيار عن سعادتها بصدور عدة كتب ومنها هذا الإصدار وقالت: وطني وحبه ومكانته مشاعر تجتاحنا تجعل النبض يشعر ويحس، نكتب لمن هم نبض وروح وحب، لمن هم وطن لقلوب تحيا بحياة من تُحب، نعم قد تضيع كُلّ أحلام البراءة، وتذهب رياح الأمان، وتتشتّت أحاسيسُ الطّمأنينة، ويموت النبض في القلب، وقد تتوقف الأنفاس، حينها تكون تناهيد الحب تصرخ، وهذا ما كان في بعض من سلسلة مقالات الوجدان، كلمات تجمعت وعبارات تراكمت منذ طفولتي جعلتني أترجم ما أراه وأشاهده في مقالات متنوعة، فيها من العبارات والمعاني الجميلة الشيء الكثير.وخلصت للقول: أتمنى بهذا الإصدار تحقيق الجمال لدى قلوبكم، لعل نبض القلب يتحدث ويتكلم.وذكرت أن هناك كتاباً آخر سيرى النور يتحدث عن فخر المسلمين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورؤية 2030.