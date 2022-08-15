تطلق رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة منال الرويشد في صالة جسفت بالمقر الرئيسي بالعاصمة الرياض مساء اليوم (الإثنين) معرض أعضاء جسفت مكة المكرمة، جمعية جسفت مكة المكرمة، بعنوان «البنفسج».

وتأتي فكرة المعرض مواكبة لتغيير سجاد المراسم الملكية لاستقبال ضيوف المملكة. ويعتبر البنفسج لونا يدل على الفخامة والأناقة والحكمة والوقار، فهو بين هدوء اللون الأزرق وطاقته وحيويته وبين اللون الأحمر في عنفوانه وثورته.

وزهرة الخزامى التي تأتي في فصل الربيع والعيهلان والريحان يجعل هذا المنطلق التراثي الطبيعي التي أخذت المملكة لون سجادها أساسا لاستقبال ضيوفها، ليعكس ترحيبها وكرمها من خلال لون الطبيعة معززة بذلك الأصالة والهوية العربية بفن السدو.

ويتماهى معرض البنفسج الذي تقيمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع مكة المكرمة في صالة جسفت الرياض مع هذا التغيير والتجديد التي تمر بها السعودية في شتى المجالات المختلفة تجسيدا لحالة التجديد التي تعيشها المملكة والتطور والازدهار وفق رؤية 2030.

ويشارك في المعرض 25 فنانا وفنانة من أعضاء جسفت مكة المكرمة، وهم: «عبدالله نواوي، هناء الشبلي، خالد بايونس، د. تماضر كتبي، نذير ياوز، مهدي عقيلي، حسن سعيد، تساهيل مليباري، فاطمة وارس، محمد آل عمر، حمدة شراحيلي، أنهار هوياوي، رشا صديق، آمنة مردة، أروى نواوي، ثريا باوراث، رسمية المرواني، أسعد العسيلي، جيهان الهندي، شاهر الشهري، إلهام العامر، مها عبدالله، نواف المغامسي، ثابت حامد، وتين حميم».

ويستمر المعرض ٣ أيام في استقبال زواره طوال أيام هذا الأسبوع والدعوة عامة.