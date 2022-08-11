صدر حديثا كتاب بعنوان «نبض الغدير» للكاتبة غدير بنت عبدالله الطيار عن دار تكوين للنشر والتوزيع، والذي يتناول العديد من المحاور التي تركز على سلسلة من المقالات المتنوعة، وضمت من المعاني السامية والتي لها معنى في حياتنا.

وعبرت الكاتبة غدير بنت عبدالله الطيار عن سعادتها بصدور عدة كتب ومنها هذا الإصدار بقولها: «وطني وحبه ومكانته مشاعر تجتاحنا تجعل النبض يشعر ويحس، نكتب لمن هم نبضا وروحًا وحبًا لمن هم وطن لقلوب تحيا بحياة من تُحب.. نعم قد تضيع كُلّ أحلام البراءة، وتذهب رياح الأمان، وتشتّت أحاسيسُ الطّمأنينة، ويموت النبض في القلب وقد تتوقف الأنفاس، حينها يكون تناهيد الحب تصرخ وهذا ما كان في بعض من سلسلة مقالات الوجدان.. كلمات تجمعت وعبارات تراكمت منذ طفولتي جعلتني أترجم ما أراه وأشاهده في مقالات متنوعة فيها من العبارات والمعاني الجميلة الشيء الكثير.. متمنية بهذا الإصدار تحقيق الجمال لدى قلوبكم لعل نبض القلب يتحدث ويتكلم».

وأشارت الكاتبة إلى أن هناك كتابا آخر سيرى النور وهو يتحدث عن فخر المسلمين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030.

يذكر أن الكتاب متوفر في سلسلة متاجر ‫تكوين‬ أو عبر المتجر الإلكتروني، كما يمكن إيصاله لجميع مناطق المملكة.