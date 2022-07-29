يسهم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة في فعاليات الصيف ببرامج وفعاليات ثقافية؛ منها الأمسيات الشعرية، والندوات الفكرية، والمحاضرات التاريخية. وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالباحة الشاعر حسن بن محمد الزهراني أن النادي أخذ على عاتقه المساهمة في الحراك الثقافي المحلي والعربي من خلال عدد من الفعاليات، إذ يقيم في الـ27 من الشهر الجاري أمسية أمراء الشعر بمشاركة:الشاعر سلطان الضيط (الحائز على بردة أمير الشعراء في الموسم التاسع)، والشاعرة حوراء الهميلي (الحائزة على المركز الثالث والحاصلة على أعلى درجات لجنة التحكيم في مسابقة أمير الشعراء)، مضيفاً أن الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل، سيُلقي في الثالث من محرم القادم محاضرة بعنوان: (المملكة والثقافة العالمية.. جائزة الملك فيصل العالمية نموذجاً)، مشيراً إلى مشاركة عدد من الشعراء في ندوة (الباحة قاموس الفصاحة) في الخامس من محرم القادم، منهم: الدكتور عبدالرزاق حمود، الدكتور عبدالرحمن العشماوي، الدكتور عبدالواحد الزهراني، الدكتور عبدالهادي حربي، علي سدران الزهراني، ومحمد زياد الزهراني، مضيفاً أن النادي سينظم أمسية فكرية بعنوان (الفلسفة والشعر) في 12 محرم القادم، يقدمها نائب رئيس جمعية الفلسفة شايع الوقيان، لافتاً إلى إحياء الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أمسية شعرية في ١٩ محرم القادم.فيما تختتم الفعاليات بندوة تاريخية بعنوان (ما لم يدوّن من تاريخ منطقة الباحة) في ٢٦ محرم القادم، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالتاريخ وهم: الدكتور عايض الزهراني، الدكتور ضيف الله الزهراني، الدكتور أحمد قشاش، سعد الكاموخ، إبراهيم سراج، عبدالحي الغبيشي، علي سدران، ناصر الشدوي، ومحمد العسعوس.فيما سيسير النادي (قافلته الأدبية الثقافية) التي ستجوب محافظات المنطقة وغاباتها ومتنزهاتها وتلتقي بالزوار والمصطافين عبر عدد من الفعاليات ومنها: الاحتفاء بتجربة أحد مثقفي المحافظة البارزين، معرض كتاب متنقل، تنمية مواهب، قصائد شعرية، قصص قصيرة، مسابقات ثقافية، مشاركات عامة، ومعارض فنون تشكيلية وخط عربي وغيرها، ويستعد النادي لإقامة ملتقى «الأدب الساخر» في شهر صفر القادم.