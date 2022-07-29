«العور الثقافي» عاهة مجازية؛ تنتقل من العين الباصرة، إلى كلِّ ما يقوم بوظيفتها، كالقلب، والعقل، والمشاعر؛ حيث تصيب أكثر ما تصيبُ «الناقد»، فتُعمي إحدى عينيه، وتُغلقها عن رؤية الإبداع، فيتخبَّط في أحكامه، ويختلطُ حابلُه بنابلِه، وتكون النتيجة؛ امتدادَ الضرر إلى مُجمل البيئة الأدبية الثقافِية.يصبح الشاعر محط اهتمام الناس؛ بسبب قدرته على تكثيف وتمثيل مشاعرهم ورغباتهم وأمنياتهم، وما الأُعطيات التي يحصلُ عليها؛ إلا نظير قيامه بفعل التكثيف والتعبير، بأفضل صورة ممكنة، لكنَّ أهم وأثمنَ مكافأة ينالها؛ تتمثل في استقبال الجماهير، واحتشادها لاستماعه، والتغني بأبياته وقصائده، فحينها يمتلئ بشعور التفوق، وتتضخم لديه «الأنا الشعورية»، بفعل المديح المفرط؛ حيث التصفيقُ يلهب الحواس، فيميل إلى تكرار ما يصنع، ومع انتشائه النفسي، وانتشاره الجماهيري؛ تترسخ صورة ذهنية محددة ومقبولة عن شعره، سيُعرف بها في حياته وبعد مماته، مثلما هو حاصل من ارتباط المتنبي بالمديح، والخنساء بالرثاء، وعمر بن أبي ربيعة بالغزل، وزهير بالحكمة، وهلمَّ جرا.البحث عن «تحقيق الأنا»، عبر إشهارها وانتشارها؛ أدَّى لتضخمها وانتفاخها، ولذا لا غرابة أن يُرى الشاعر متباهياً بفنه وأشعاره، مُقلِّلاً صنيع غيره، مُهاجماً من لا ينظر إليه بعين العظمة والسمو والرفعة.ما يبدو طبيعياً واعتياديًّا، بل ويراه الشعراء حقًّا من الحقوق، ينقلب إلى نقيضه لدى الناقد، فتضخُّم الأنا لديه؛ أكبرُ عيوبه، وألدُّ أعدائه، إذ سيصيبهُ بعاهة دائمة، لا يتمكن بعدها من التفرقة بين الأشعار، وتمييز مستوياتها ومراتبها ودرجاتها.الناقد في صراع دائم مع الأشعار؛ يمسكها، فيتفحصها ويستكشفها، وإن وجد انحرافاً وخللاً ينبغي تقويمه، أو الحديث عنه، وإبداء الرأي تجاهه، سارع إلى القيام بـ«واجبـــه»؛ الذي يتلخص في الاهتمام بالشعر، أمَّا الشاعر، فلديه جماهير تصفِّق، وتمدح، وتتناقل أشعاره.الناقد لا ينظر إلى ذات الشاعر، ومكانته، ونسبه، وحسبه، وقربه، وانتمائه، وإنما ينظر إلى أبياته وقصائده، يختار منها الأجود والأروع، فيبين مواطن جمالها وإدهاشها، أو يختار منها الأدنى والأقل، فيبين سبب قبحها وسوئها، ذاكراً رأيه بـ«صدق وأمانة»، مهما كان رأيه صادماً، ومخالفاً لآراء الجماهير.الأمانةُ العلمية، والإخلاصُ للفن، والصدقُ في الطرح؛ سلاحُ الناقد، يُشهره بوجه الجماهير عامة، والبيئة الثقافية خاصة، فحينما يعمل على شرح أشعار الشاعر، عليه أن يبيِّن جمالها أو قُبحها، فإن خالف مبادئ عمله، وأُسس وظيفته؛ ستكون النتيجة إصابته بعاهة ثقافية؛ تتمثل في عدم قدرته على رؤية الحقيقة، وحينئذٍ لن يتبقَّى أمامه سوى «الزيف والكذب».العور الثقافي؛ أكبرُ عاهة تصيب الناقد، فبعدها لا يعود قادراً على (أو راغباً في) التمييز بين الجيد والرديء؛ إذ سيتساوى مع الجماهير، كما تتساوى أمامه أشعار الشعراء، التي لن يفرِّق بينها إلا عبر انتسابها لهذا، أو لذاك، فالحكم يُبنى على الاسم، لا على الفن والإبداع.ثمَّة عاهةٌ أخرى مرافقة للعورِ الثقافي، وملازمة لها، فكأنهما توأم؛ إذا حضرت إحداهما جاءت في إثرها الأخرى؛ تتمثلُ في «تضخُّم الأنا»، أو النظر إلى الذات، كما يفعل الشاعر، فالناقد بشرٌ، يتأثر كما يتأثرون، ويطلبُ ما يطلبون، وحين يُكال المديح لشاعر، قد يستهويه الأمر، ويحاول جهده الحصول على رضاه، فيخسر تبعاً لذلك مصداقيته وحياده.عاهتان قاتلتان لوظيفة الناقدِ ودوره، بل لمجمل البيئة الثقافية حين تنموان داخلها؛ فالعورُ يؤدي إلى عدم رؤية الفرق بين الجيد والرديء، وتضخُّم الأنا يقود إلى الرغبة في إبرازها على حساب الفن والإبداع، فالثانية وإن كانت أخفَّ وطأة من الأولى؛ إلا أنَّ ضررها يزداد حين تتحول إلى «هوس مرضيٍّ»، فيأخذ الناقد بملاحقة الأضواء و(المايكات)، لاهثاً خلف الفضائيات والصحف، وفي خضم ذلك؛ يبيع شرفه وأمانته.