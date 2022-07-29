نبتَتْ غابةٌ في خيالِ القصائدِيا سيلڤيادوَّختني متاهةُ أسرارِهابنبيذِ السماءِ المقطَّرِ من مطرٍقاحلٍ خلف عينيكِسيدةَ الكلماتِ/‏ القصائدِبنتَ الصباحاتِأمّ المساءاتِيا سيلڤيا.أخرجُ الآن من عتمةِ الروحِأمحو ضبابَ القصائدِوالذكرياتِ الجريحةَأطعنُ بالفأسِ أغصانَ أشجارِها العالية.فأراها تطير بعيداً إليكِربيعاً تصير السماءُ هناكَويخضرُّ وجهُ المدىحين تشرق بالحب عيناكِتهمي سماءُ القصائد أسرارَهاوالأغاني التي خانها البوحُواختنقَت في صباحِ الفجيعةِيا سيلڤيا.مرةً إثرَ أخرى يخاتلكِ الموتُتنمو فخاخُ القصائدِ فيكِوتمتدُّتدنو إليكِ وتبعدُوالموتُ منهمكٌ في تأمُّلِ طيفكِيشرُدُ في بسمةٍ سخِرَت من جراحِ خطاكِيفكرُ يا سيلڤياكيف تذبلُ روحُ الورودِ على مهلٍفي صقيعِ احتضارِكِسيدةَ الوقتِوالمِيتةِ المشتهاةِتخيّرتِ شكلَ الرحيلِ الأخيرِمجازاً يعيدُ ابتكارَ الحقيقةِ فيكِفكل القصائد بعدكِ لائقةٌ بالغرق.إلى الشاعرة الأمريكية سيلڤيا بلاث ١٩٣٢ - ١٩٦٣م.