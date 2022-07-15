ربما كتبوا ذكريات رسائلهمفي التراب،على خشب الطين،أو في زجاج من الرمل،والحجر الرطب،عند كثيبيحاذي الجبال.يقولون ما لم تقله الظباءالتي حدقت بعيون المها،رحب صحرائها واسع،وهي ترميعلى فسحة الغيم والغيبأثقالها من هموم،ومن قسوة البشريالمرابط خلف معادنه،صاحبي ..جاء من نجمة السهل،والغمر،مقتفيا أثر الجرحفي خببوالنخيل على بعد ليل،وجدول ماء،وملح،تنيخ الزواحففي إثره،والجمال.أصخ صاحبي،للصدى مطريتوجس من ظله،والشموس تخبئفي برد رمضائهاحشرجات الرمال.أنخ جرح ما للقصيدةفي أثر الظل،والصبح،في قطرات الظلال.تبيض نهارا،وتشرح صدر السماءبأقراطها إذ تلوح،والبرق يعشىعلى غير عادته،مطر الليل ستر، كما قيل،فيما البروقتلوح في ظلمة:أن تعال.صاحبي كان يولمفي صخر نجدذبائحه،ويطل على قمرعند زرقائه،وهي تبصر،أبعد مما يظن،هنا....قرب وادي الحجاز،وتنبؤه بصليل بعيدوتخبره بالذي لا يقال.صاحبي كان يشربمن حفنة الظل ماءويعطي الدلاء الدليلإلى شفق في الغروب،وريح الجنوبتوزعه كالأسىفي الجهات،ويحقنها سعرةفي الشتاء،مذاقا من الدبس،أو قصبامن حقول الهواء،وحينا تناوله اليوسفيةكوبا من البن،من حوله السعف أخضرفي قبة شعشعانية،والمدىبرتقال.* * * * *ولا غرو إن تركت ظلها الريح،في أول السطر،أمكنة في العراءتفتح أزهارهاكالنوافذ،تشرق أول ضوء،وخيط الظهيرةذهب أشجارهافي الزوال،هناك...على رف رمل،هنا،رُحلٌيهدلون،بأصواتهم بُحةٌ،من رزيف الجنود،يحاكون فرخ حمام قليلا،وفي الصخر من كلأ قربهم،عظمة تركتها السباع،وغيم شريدتأوه من ظمأ،خردل،أم زعاف،كسم النصال.؟إبلفي الهياج تخب،تلوح بروق،ونوق،تسير حذاء الحداةالألى اتركواعند باب المدينةماء الودائع،وارتبكواعند ماء الجدال،وكنت نزلت بسهل قريب،ومنعرج عند سوق عكاظ،ودلتني الريح نحو الجهاتالتي للمقيم بها قدموالمنازل تهفوإلى نسم الظلحيث صباحاته سمسم،والهوادجتنظر من أفقلجنوب الحنين،وتنظر حيناكطرف النوافذ،نحو الشمال.