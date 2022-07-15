في هذا النص ينثر الوزير والسفير السابق عبد العزيز محيي الدين خوجة، عبقاً إيمانياً يسطر أجمل المواقف وأعظمها حينما يتأمل الشاعر عظمة الخالق، ويستشعر ضعفه وحاجته لربه ليأتي خاضعاً منيباً للجليل جلت قدرته، في نص تظهر فيه مسحة إيمانية مؤثرة، يدوزنها الشاعر في توليفة شعرية منسابة كالنهر الرقراق الذي يدعوك للتأمل في قدرة الخالق جل جلاله.أتَـيْـتُـكَ رَبِّـــي بِـقَـلْـبٍ مُـنِـيبِلِأَرْجُــو بِـعَـفْوِكَ مَـحْـوَ ذُنُـوبِـيأَجُــرُّ وَرَائِــي جِـبَـالَ شَـقَـائِيوَأَحْــمِـلُ وِزْرِي وَكُــلَّ عُـيُـوبِيأَتَـيْتُكَ رَبِّـي..وَهَلْ لِـي سِـوَاكَأُنِـيـبُ إِلَـيْهِ فَـأَنْسَى خُـطُوبِيأَتَـيْـتُـكَ رَبِّـــي وَكُــلِّـي رَجَـــاءٌبِــأَنِّـي اِلْـتَـجَأْتُ لِــرَبٍّ مُـجِـيبِأَتَـيْـتُكَ رَبِّــي وَقَـدْ جَـفَّ قَلْبِيفَهَبْ لِي الرُّوَاءَ لِقَلْبِي الْجَدِيبِإلَـهِي أَنَـادِيِكَ مِـنْ بَـحْرِ ذَنْـبِيوإِنِـــي أَخُــوضُ بِـبَـحْرٍ رَهـيـبِفَـمَوْجُ الْـخَطَايَا يُـحَطِّمُ عَـزْمِيوَشَـكْوَى الـضَّمِيرِ تَـزِيدُ لَهِيبِيتَـعَـاظَمَ ذَنْـبِـي فَـوَا ذُلَّ قَـلْبِيوَتُـهْـتُ وَتَـاهَـتْ عَـلَيَّ دُرُوبِـيأُرِيـــدُ الـنَّـجَـاةَ وَمِـنْـكَ الـنَّـجَاةُوَأَنْـــتَ الْـمَـلَاذُ لِـكُـلِّ الْـقَـلُوبِ