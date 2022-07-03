فقدت منطقة الباحة اليوم (الأحد) الراوية سعيد عبدالله الفقعسي، عاشق القراءة، وسارد الشعر والأحداث التاريخية، وذاكرة القصائد الشعبية. ويعد الفقيد من رموز الباحة الاجتماعية، واحتفظ طيلة سيرة حياته بعلاقات إنسانية راقية، وحظي بتقدير المسؤولين والمواطنين.

ولم تتأثر ذاكرته برغم كرّ الأعوام وفرّها، إذ حرص الراحل على قراءة القرآن وحفظه، وواظب على تصفح السير والتاريخ، وكان يفتتح يومه كل صباح بقراءة صديقته صحيفة «عكاظ» التي ظلّ وفياً بالعهد معها، ولم يتخلّ عن الاشتراك بها منذ 50 عاماً، وطالما أكد أنه ظل يترقبها طيلة عمره المديد، كونها توثق صلته بإنسان المملكة وبالعالم.

لم يتخلّ «أبو عبدالخالق» رحمه الله، عن تعزيز الصلة بالأجيال، وأذن للكُتّاب والإعلاميين منذ أعوام بتوثيق ما لديه من قصص، وروايات الأدب الشفاهي، ورحل اليوم محفوفاً بصادق الدعوات بالمغفرة والرحمات، فيما تستعيد سراة الباحة وتهامتها وباديتها سيرةً عطرة وبصمة مخضبة بالكادي والريحان.