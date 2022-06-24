أصدر الكاتب الدكتور محمد الخازم «شغف هتان» لسرد بعض من سيرته المهنية بدءاً من اختياره لتخصصه الجامعي وبعض المفارقات التي مرت به أثناء الدراسة، ثم التحاقه بالوظيفة ومساهمته الفاعلة في مشروع تأسيس جمعية متخصصة. وعرج على تنقلاته ما بين القطاع الصحي والأكاديمي ومراحل تدريبه ودراسته. وتوقفت السيرة في عام 2007م؛ لأسباب منها تركيزه على سيرته في المهنة فقط، دون الانتقال إلى محطة عملية ووظيفية يعمل بها حالياً، ولها مسار مهني مختلف، كما تحاشى الخوض في تفاصيل رحلته الكتابية والثقافية عموماً.جاء السرد لطيفاً سلساً في تنقله من محطة إلى أخرى، ليؤكد ما أشار إليه بأنه يروي حكاية يترك للآخرين تفسير دوافعها مع مساعدتهم ببعض الاحتمالات. إذ أشار في المقدمة «أنه (حكواتي) ينشد إزاحة بعض الأحمال عن كاهله، وترميم بعض الانكسارات التي مر بها والفخر ببعض المحطات المؤثرة.«شغف هتان» صدر عن دار تكوين في 245 صفحة، وحوى بعض الصور التي صاحبت توثيق السيرة.