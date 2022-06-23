احتفل مركز البحوث والتواصل المعرفي مساء يوم الخميس الموافق 17 من ذي القعدة (1443هـ) في قاعة المحاضرات التابعة للمركز؛ بإطلاق معجم «العُباب الزاخر واللُّباب الفاخر» للعلامة الحسن الصًّغَاني في نسخته الكاملة، في طبعة فاخرة من خمسة عشر مجلداً من القطع المتوسط، وذلك، برعاية الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب أستاذ اللغة العربية وآدابها، وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، ومدير جامعة الملك سعود الأسبق، وأول أمين عام لجائزة الملك فيصل العالمية، وبحضور محقق المعجم الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي، وبحضور لفيف من جهابذة اللغة العربية وعلومها، وأساتذتها الكبار المرموقين، ونخبة من المثقفين والمهتمين.ويُعدُّ إصدار هذا العمل إضافة قيّمة للمكتبة العربية، لما تميزت به هذه النسخة (من «العُباب الزاخر واللُّباب الفاخر») من تمام واكتمال دون غيرها من النسخ والتحقيقات السابقة القاصرة، فالتمّ بها للمعجم شمل أجزائه أخيراً، بعد عمل دؤوب فريد قام به المحقق، بدأه قبل نحو سبع سنوات، استطاع فيها -بعزيمة لا تلين- إنجاز ما كان يبدو إلى وقت قريب من زيف الأماني. وتميزت هذه النسخة -أيضاً- بأنها قابلت جميع النسخ المخطوطة المعروفة للمعجم، وغير المعروفة التي عثر عليها المحقق ولم يطلع عليها أحد قبله من المحققين. ويعدُّ هذا الإصدار الجليل الذي تم في أرض المملكة العربية السعودية إضافة جليلة مهمة لأدوار المملكة الريادية، وعلامة بارزة لجهود علمائها وأبنائها البررة، في طريق البحث العلمي وتحقيق التراث العربي الإسلامي، ولا غرو أن يُنظر لهذا العمل الكبير بوصفه أحد أهم الأعمال العربية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.وقد بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لرئيس المركز الأستاذ الدكتور يحيى بن محمود جنيد، رحب فيها بمعالي راعي الحفل والحضور الكريم، وتطرق فيها إلى مؤلف المعجم وجانب من مكانته وسيرته العلمية، وأهمية المعجم من الناحية العلمية واللغوية والتاريخية، ورحلة تحقيقه، وجهود محققه الجليلة. كما توجه بالشكر لرئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لما وجّه به سموه من دعم كامل للمعجم، وثنّى بالثناء والشكر على جهود الدكتور حسن بن عواد السريحي الأمين العام السابق للمجمع، الذي تابع توفير الدعم للمعجم، وتابع خطوات إنجازه مع مركز البحوث، كما توجه الرئيس بالشكر للدكتور فهد الوهبي، أمين عام المجمع؛ لاهتمامه وحرصه ومتابعته وتواصله وحفاوته بالمعجم بعد صدور طبعته النهائية، التي وعد باحتفالية خاصة بها في المدينة المنورة.بعد ذلك تحدث الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي (محقق المعجم) عن أهمية المعجم وقيمته العلمية، وعن سيرة مؤلفه.