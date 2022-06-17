أعلن الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين أسماء الفائزين بجوائز مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في دورتها الثامنة عشرة في مجال الشعر ونقده، في فروعها الستة.وحصل على الجائزة التكريمية لهذه الدورة الشاعر والسفير السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، وقيمتها 50 ألف دولار.وتفاعل عدد من الأدباء والمثقفين مع تكريم خوجة، وقال الروائي عبده خال: «الدكتور عبدالعزيز خوجة، أمسك بالمجد من أطرافه، سواء كمناصب تقلدها في الدولة، أو كشاعر طافت قصائده بين قلوب المحبين، وفوزه بالجائزة التكريمية للإبداع الشعري، تكريم للإبداع والمبدعين».وقالت الدكتورة مستورة الحارثي: «أجمل التهاني للشاعر الكبير الدكتور عبدالعزيز خوجة بمناسبة فوزه بجائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري.. مسيرة إنسانية وشعرية وإبداعية حافلة بالقيم والجمال والنبل والإبداع».وأعلنت الجائزة أسماء الفائزين في فروعها الستة؛ وهي جائزة أفضل كتاب في نقد الشعر، وجائزة أفضل ديوان، وجائزة أفضل قصيدة، وجائزة أفضل ديوان للشباب، وجائزة أفضل قصيدة للشباب، بالإضافة إلى جائزة تكريمية للإبداع الشعري.وفي فرع جائزة «أفضل كتاب في نقد الشعر» وقيمتها 40 ألف دولار، فاز الناقد مصطفى رجوان من المغرب عن كتابه «الشعرية وانسجام الخطاب»، مناصفة مع الناقد الدكتور أحمد درويش من مصر عن كتابه «استقبال الشعر».فيما فازت الشاعرة روضة الحاج من السودان بجائزة «أفضل ديوان شعري» وقيمتها 20 ألف دولار عن ديوانها «إذا همى مطر الكلام».وفاز الشاعر عبدالله أمين أبو شميس من الأردن بجائزة «أفضل قصيدة»، وقيمتها 10 آلاف دولار عن قصيدته «راحيل».أما في فئة الشباب، فقد فازت بجائزة أفضل ديوان وقيمتها 10 آلاف دولار الشاعرة آلاء القطراوي من فلسطين، عن ديوانها «ساقية تحاول الغناء».وفي فرع جائزة أفضل قصيدة للشباب وقيمتها 5 آلاف دولار، فاز الشاعر زاهر حبيب من اليمن عن قصيدته «قبضة من أثر الذهول».وبالنسبة للجائزة التكريمية التي منحت هذه الدورة للشاعر الدكتور عبد العزيز خوجة، فهي جائزة لا تخضع للتحكيم بل وفق آلية خاصة يشرف عليها رئيس المؤسسة الشاعر عبد العزيز سعود البابطين.وتلقّت الجائزة مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، إذ بلغ عدد المشاركات أكثر من 826 في فروع الجائزة المختلفة؛ وبلغ عدد المشاركات في فئة أفضل كتاب في نقد الشعر 56 مشاركة، و124 مشاركة في فئة أفضل ديوان، وسجلت فئة أفضل قصيدة 341 مشاركة، بينما سجلت فئة أفضل ديوان للشباب 98 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركين في فئة أفضل قصيدة للشباب 207 مشاركين.وكانت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية أطلقت الدورة الثامنة عشرة لجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2021.من جانبه، هنأ رئيس المؤسسة الشاعر عبد العزيز سعود البابطين الفائزين في جوائز هذه الدورة، واعتبر أن هذه الجوائز هي أحد أهداف المؤسسة التي تأسست لأجلها، وأضاف، أن الرسالة الأولى للمؤسسة تتجسد في دعم الشعر واللغة العربية حتى يظل ديوان العرب حياً في وجدان الأمة العربية لكونه أحد روافد هذه اللغة.