انطلقت اليوم في تونس الدورة الثامنة لمهرجان سيدي بوسعيد العالمي للشعر في تونس، التي تنعقد خلال الفترة من (16 - 19) يونيو 2022.

وتحلّ السعودية «ضيف شرف»، ويمثل مشاركتها في هذا المهرجان عدد من الشعراء والنقاد، الذين كان لهم الدور البارز في إثراء الحركة الشعرية والنقد الثقافي والحضور العربي والدولي، حيث ستقدّم هذه الأصوات الشعرية نماذج من إبداعاتها في هذا المهرجان الذي يُمثّل فضاءً مُهمّاً لالتحام التجارب الشعرية الثريّة والمتنوعة بما تحمله من جماليات وملامح فنية متفاوتة، إضافة إلى الاحتفاء بالإصدارات الشعرية من السعودية والمترجمة باللغة الفرنسية أخيراً، بالتعاون بين إدارة المهرجان ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

وتأتي هذه المشاركة في سياق برنامج دعم المثقفين المعتمد ضمن إستراتيجية وزارة الثقافة، وفي إطار سعي الملحقية الثقافية في عمل متكامل مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، إضافة إلى اقتراح مشاركة الشعر السعودي في مهرجان سيدي بُوسعيد العالمي للشعر، وعلى نحو أوسع، نظراً لجدارة تلك التجارب والأصوات الشعرية التي شاركت بعضها من قبل في فعاليات دولية، وشكلت معظمها أفقاً خاصاً للتجربة الشعرية في السعودية.

ومن هذا المنطلق، تم التوافق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة على حجم المشاركة ومقترح أن تكون السعودية «ضيف شرف» على المهرجان، وهو ما لقي تأييداً من سفارة السعودية، ودفعت بالمقترح إلى أعلى المستويات في المملكة، فبارك وزير الثقافة ذلك، كما أيّدت وزارة التعليم المقترح، وصدرت الموافقة السامية على هذه المشاركة بوجهها الحديث والمميّز، تجسيداً للتوجه الجديد لتعزيز مثل هذا الحضور الإيجابي في هذه المحافل الدولية الثقافية ودعم المثقف السعودي والحرص على تقديمه للمشهد العربي والعالمي.

ويعتبر المهرجان العالمي للشعر إحدى التظاهرات الحيويّة والجادة التي تواصلت عبر سنواتها السبع الماضية من تاريخ التأسيس، وهو يحمل رؤية مختلفة للممارسة الشعرية وعلاقة الشعر بالجمهور وبالفضاء العام، من خلال جمعه لشعراء من قارات العالم وعبر تنظيم فعاليّاته في الفضاءات المفتوحة، وتحديداً في الساحات العامّة والمقاهي والحدائق وشواطئ البحر داخل منطقة «سيدي بوسعيد»، حتى يكون الشعر قريباً من الجمهور، ويُمكّن المشاركين من الانفتاح على الشعر بلغات أخرى.

ويشارك من السعودية عدد من الشعراء والنقاد، وهم: سعيد السريحي، عبدالله السفر، إبراهيم الحسين، أحمد الملا، محمد الحرز، هاشم الجحدلي، بديعة كشغري، غسّان الخنيزي، زياد السالم، عبدالله ثابت، صالح زمانان، روان طلال.